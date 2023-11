O Mixed Martial Arts Hour está de volta à sua vida para um show especial AO VIVO no City Winery, em Nova York, que recebe o UFC 295 no sábado no Madison Square Garden.

Ariel Helwani e companhia. entrevistar convidados especiais do mundo do MMA e tirar dúvidas do público. O show desta sexta-feira começa às 18h30 ET/15h30 PT/2h30 horário do Reino Unido.