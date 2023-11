The MMA Hour com Dustin Poirier, Kayla Harrison, Chantelle Cameron e Ailín Pérez em estúdio

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On the Nose.

13h10: A campeã de boxe Chantelle Cameron se junta ao show para discutir sua próxima revanche com Katie Taylor.

13h30: Mais no nariz.

14h: Kayla Harrison, bicampeã do PFL, fala sobre a aquisição do Bellator pela promoção e seu futuro.

14h30: O ex-campeão interino dos leves do UFC, Dustin Poirier, fala sobre seus planos de luta para este ano e além.

15h: Ailín Pérez se junta a nós no estúdio para falar sobre sua vitória no UFC Vegas 82 e o drama que antecedeu o evento.

16h: Melhores apostas para o Campeonato PFL 2023.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.