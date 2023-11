The MMA Hour com Jake Paul, Benoit Saint-Denis em estúdio, Mayra Bueno Silva, Andre Ward, Steve Erceg e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Eu respondo a todas as suas perguntas na última edição de On the Nose.

13h40 Steve Erceg reflete sobre sua vitória no UFC 295 e sua repentina ascensão na classificação do peso mosca.

14h: Andre Ward retorna para discutir as últimas novidades do mundo do boxe.

14h30: Benoit Saint-Denis se junta a nós no estúdio após sua vitória sensacional no UFC 295.

15h30: Jake Paul faz uma prévia de sua luta de boxe em 15 de dezembro contra Andre August.

16h: Mayra Bueno Silva antecipa sua luta pelo título vago contra Raquel Pennington no UFC 296.

