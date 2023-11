The MMA Hour com Sean O’Malley e Jiří Procházka em estúdio, Jailton Almeida, Jorge Masvidal e Nicolas Dalby

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Damos uma olhada mais de perto no UFC São Paulo e nas últimas notícias do MMA. Os parlay boys também recapitulam sua última seleção, e GC relembra as escolhas do UFC São Paulo.

14h: Nicolas Dalby recapitula sua atuação na Luta da Noite no UFC São Paulo.

14h20: Jailton Almeida relembra a vitória sobre Derrick Lewis no UFC São Paulo.

14h35: Jorge Masvidal discute as novidades do Gamebred Boxing e para ele.

15h: Sean O’Malley passa no estúdio para discutir o que vem por aí para o campeão peso galo do UFC.

16h: Jiří Procházka também aparece em estúdio para discutir sua próxima disputa pelo título no UFC 295.

