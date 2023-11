The MMA Hour com Steve-O, Anthony Smith, Viacheslav Borshchev e Uriah Faber todos em estúdio

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Acompanhando as últimas notícias.

13h05 Steve-O dá início ao nosso dia de estúdio para falar sobre MMA.

14h: O analista e peso meio-pesado do UFC Anthony Smith se junta para uma prévia do UFC 295 e muito mais.

15h: Viacheslav Borshchev se junta para falar sobre sua luta no UFC 295 com Nazim Sadykhov.

15h20: Urijah Faber, membro do Hall da Fama do UFC, junta-se para ver o UFC 295 e muito mais.

16h: Responderei suas perguntas no último On the Nose.

