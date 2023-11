The Rock afirma que considerou deixar a WWE para lutar pelo Pride em 1997

Dwayne “The Rock” Johnson desempenhou muitos papéis em sua época, de superstar do wrestling profissional a ícone de ação de Hollywood, mas existe um mundo onde ele teria lutado de verdade?

A possibilidade foi levantada durante a recente aparição de Johnson no O Joe Rogan Experiência podcast, no qual Johnson afirma que já em 1997 ele considerou suspender o wrestling e saltar para a promoção do Pride Fighting Championship do Japão em busca de maior glória (e contracheques).

“Em 97, naquela época, enquanto eu ainda estava indo para Los Angeles e malhando, cruzávamos com todos os caras do MMA”, disse Johnson a Rogan. “O Pride acabou de estrear no Japão, então eu estava vendo todos esses caras do MMA indo para o Pride. … Naquela época eu ganhava $ 150.000 lutando 235 dias por ano. Então faça as contas e quanto você está ganhando por partida. Começamos a ouvir, ei, esses caras orgulhosos estão ganhando 250, 350, 500. Eu pensei então, ‘F ***, acho que não vou conseguir na WWE.’ As pessoas estão me vaiando para fora das arenas, eu não posso ser eu mesmo, eles estão me dizendo para sorrir, eu não quero sorrir, não é quem eu sou.

“Comecei a conversar com Ken Shamrock naquela época, que estava lutando com a gente, encontrei Mark Kerr, comecei a conversar com ele. ‘Conte-me um pouco sobre o Orgulho.’ E eu tinha essa ideia na cabeça, talvez devesse treinar MMA e ir para o Pride e ganhar dinheiro, dinheiro de verdade. Então não preciso sorrir. Tenho certeza de que vou me ferrar aí, quebrar um dos meus pulmões, mas talvez eu possa fazer alguma coisa.”

Embora seja divertido imaginar The Rock jogando mãos e trocando slams com os melhores da divisão de pesos pesados ​​do Pride (a maioria dos quais, como Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop e Antonio Rodrigo Nogueira, não deixaram sua marca lá até o início dos anos 2000), o entretenimento esportivo a afirmação da lenda deve ser encarada com cautela.

Como observou o historiador do MMA e biógrafo de Ken Shamrock, Jonathan Snowden, ao reagir aos comentários de Johnson, o Pride realizou apenas um evento em outubro de 1997 e vários lutadores como Shamrock estavam na verdade motivados financeiramente para passar do MMA para o wrestling profissional e não o contrário.

Shamrock disse isso em uma entrevista recente ao MMA Fighting:

Sim, foi muito difícil porque quando tomei a decisão [to go to the then-WWF] foi mais uma decisão financeira por causa de onde o UFC estava na época e onde eu estava na época com os lutadores e em uma casa coletiva com crianças em situação de risco, minha família”, disse Shamrock. “Eu tinha muitas responsabilidades financeiras e eram muitas pessoas. Portanto, não consegui ganhar dinheiro da maneira que precisava durante esse período. … Mas eu escolhi lutar para apoiar os lutadores, para sustentar as crianças do grupo e sustentar a família, mas tive que fazer outra coisa além do que eu queria, que era lutar por causa da dificuldade financeira que o UFC tinha no tempo com idas a tribunal, batalhas legais. Era muito arriscado, mas decidi que poderia fazer isso funcionar. Eu acreditava que poderia fazer o que fiz no wrestling profissional. …Eu vi a oportunidade de unir esses mundos. E assim que comecei a ter sucesso, não havia pessoas me odiando. Foi emocionante ver o crossover e eu fiz parte disso.

Também é importante notar que, no final de 1997, Johnson abandonou o personagem sorridente que lhe rendeu vaias no início de sua temporada no WWF e já estava obtendo mais sucesso como um personagem vilão no estábulo Nation of Domination.

Portanto, no mínimo, é justo questionar a lembrança de Johnson da linha do tempo e das somas de dinheiro que ele afirma terem sido jogadas em atletas para competir no Pride.

Não é como se Johnson não tivesse mergulhado no mundo do MMA de outras maneiras, no entanto, nem é a primeira vez que ele discute o interesse em participar de uma luta na jaula. Em uma entrevista em julho de 2016, ele disse ao UFC não filtrado podcast que ele considerou treinar para se tornar um lutador do UFC após deixar a WWE em 2004, mas pensou melhor e continuou a se concentrar em sua carreira de ator (uma decisão sábia, já que seus filmes já arrecadaram mais de US$ 12 bilhões em todo o mundo ).

Johnson também colocou de forma memorável o cinturão “BMF” na cintura do também favorito de Miami, Jorge Masvidal, no UFC 244, depois que Masvidal derrotou Nate Diaz no Madison Square Garden, e recentemente doou uma casa para o peso meio-médio do UFC Themba Gorimbo.