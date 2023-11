The Rock se veste de David Beckham e o jogador de futebol responde: “Talvez você precise de uma camisa maior”

A peruca loira, uma Manchester United camisa e óculos de sol. Isso é tudo o que é preciso para se vestir como David Beckham.

Ou, pelo menos, é isso que o ator Dwayne The Rock Johnson pensa, que escolheu o ex-jogador de futebol para se vestir, com os cabelos presos por uma faixa preta.

The Rock se transforma em David Beckham para o HalloweenParker Johnson

“265 libras Bla-Moan Beckham. Sete em campo, um em seu coração. Feliz Dia das Bruxas, meus amigos. BlaMoan é a mistura entre negro e samoano”, escreveu o famoso ator de Hollywood em seu Instagramonde ele carregou várias fotos de sua fantasia de sucesso.

Ele ainda publicou um vídeo onde tenta fazer um controle com uma bola de futebol. Além disso, você pode ver um cenário muito ‘aterrorizante’, se assim puder ser descrito, típico do Halloween, com aranhas, abóboras e até espantalhos que ele colocou no quintal de sua casa.

A resposta de Beckham ao traje de The Rock

A verdade é que Beckham está na moda depois da sua documentário foi publicado em Netflix, onde mostra seu lado mais familiar e íntimo. Portanto, não é de surpreender que o ator tenha se concentrado em sua figura para se vestir como ele.

“Eu pensei que estava me olhando no espelho”, escreveu Beckham em resposta, acompanhado por um emoji risonho. “Fica bem em você, mas talvez você precisa de uma camisa maior“, acrescentou ele, zombando dele.

Cobranças de falta de David Beckham no Inter Miami: melhores que Messi?Parker Johnson

Os músculos de Dwayne Johnson se destacam e fazem a camisa do Manchester United parecer bem pequena. Essa é uma das características mais marcantes do ator nos dias de hoje, então o Inter Miami a piada do presidente foi bem recebida, a julgar pelos comentários dos demais usuários.