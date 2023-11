The Wemby Stopper: centro do Knicks desacelera o novato estrela do Spurs

Mitchell Robinson teve um pressentimento.

Entrando no jogo de quarta-feira à noite contra o incentivo de São Antônio no Madison Square Gardeno Knicks grande homem disse que tinha um plano para defender seu homólogo de 7’3 ” – novato Victor Wembanyama.

“Vou tentar jogar com ele como se ele fosse um daqueles jogadores do tipo Kristaps Porzingis”, disse ele antes do jogo. “Eu meio que tenho uma ideia de como deveria ser.”

De RobinsonDo ponto de vista de, tudo correu bem. Nova Iorque começou o jogo com uma sequência de 13-0 e liderou por até 30 pontos em seu caminho para uma vitória por 126-105 no Jardim. O animal quase não foi um fator, marcando 14 pontos em 14 arremessos e não conseguindo acertar com Robinson defendendo-o.

Wemby trancado a sete chaves

Desde que ele entrou no NBA em 2018, Robinson conquistou a reputação de defensor paralisado quando a liga é mais amigável aos ataques do que tem sido em décadas. Robinson postou uma classificação defensiva inferior a 110 em quatro de suas cinco temporadas anteriores na NBA – o que significa que o Knicksem média, permitem menos de 110 pontos por 100 posses com o jogador de 25 anos em quadra.

Na quarta-feira, Robinson reforçou essa reputação contra um adolescente como a NBA quase nunca viu. O animal não acertou um chute no primeiro tempo e fez apenas quatro gols na noite, o Esporas foi superado por 25 quando ele estava na quadra. Enquanto isso, Robinson teve cinco rebotes ofensivos, o melhor do jogo, e acertou três de suas quatro tentativas de field goal.

Robinson teve que correr

Após a vitória de 21 pontos, Robinson não estava realmente disposto a ficar por aqui e divulgar como ele foi capaz de tornar a vida tão difícil para O animal. Para deixar claro, ele mostrou um cronômetro em seu celular para os repórteres verem.

Knicks treinador Tom Thibodeau disse à mídia que o conjunto de Robinson de sete pés e Isaías Hartenstein foi “fantástico“e chave para os Knicks afirmarem sua identidade. Com 4-4, Nova Iorque tem algum trabalho a fazer para subir o Conferência Leste classificação – mas uma defesa de primeira linha, como aquela que apareceu quando Wemby veio para a cidade, tornará os Knicks difíceis todas as noites.