Tiffany Haddish pode ser impedida de usar drogas e álcool após apreensão por DUI

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, os promotores estaduais da Geórgia querem que um tribunal modifique as condições da fiança de seu caso aberto de DUI para impedi-la de usar bebidas alcoólicas e drogas.

TMZ. com

Eles estão pedindo essa mudança devido à última prisão de Tiffany por DUI no outro lado do país… que aconteceu na semana passada em Beverly Hills.

Como lhe dissemos pela primeira vez… Tiffany foi presa na manhã de sexta-feira passada – depois de um show na noite de Ação de Graças na Laugh Factory – com policiais da polícia de Bev Hills algemando Tiffany e prendendo-a. Eles receberam uma ligação por volta das 5h45 da manhã sobre alguém parado no meio da Beverly Drive, supostamente caído ao volante de um carro com o motor ligado.