Tiffany Haddish presa por DUI em Beverly Hills: enfrenta consequências legais como reincidente

ENa manhã de sexta-feira, a atriz e comediante Tiffany Haddish se viu em apuros legais mais uma vez ao ser presa por DUI em Beverly Hills.

Haddishconhecida por seu talento cômico na tela grande, foi levada sob custódia por volta de 5h45 após relatos de seu carro obstruindo pistas em Beverly Drive.

Polícia de Beverly Hills confirmou o incidente, afirmando que Haddish foi mantido na prisão e enfrentando Cobranças de DUI.

Haddish supostamente adormeceu ao volante

As autoridades locais responderam a uma chamada sobre um veículo parado no meio de Beverly Drive com o motor ainda funcionando.

Haddish, mais conhecida por seus papéis em “Viagem de Garotas”, “Escola Noturna”, e “Mansão Mal Assombrada,” deve ser lançado ainda hoje, conforme confirmado por fontes.

Haddish esteve ativamente envolvido em empreendimentos de caridade, atuando em A fábrica do riso Jantar de Ação de Graças para os necessitados na noite anterior à sua prisão.

A atriz também estava marcada para apresentações no A fábrica do riso sobre Sexta-feira e Sábado noites.

A prisão é o segundo DUI para Haddish



Este incidente aumenta os problemas legais de Haddish, com uma prévia DUI prisão em Geórgia em Janeiro de 2022.

A prisão anterior envolveu alegações de parada indevida em uma estrada após Haddish foi encontrado supostamente dormindo ao volante em Rodovia 74.

As autoridades responderam a uma chamada para o 911 em volta 2h30levando à sua prisão por dirigir sob influência.

Haddish está programado para ir a julgamento no passado Cobrança de DUI sobre 4 de dezembro.

Durante suas batalhas legais, Haddish manteve o senso de humor sobre sua situação.

Em Abril de 2022enquanto hospeda O programa de Ellen DeGeneresela brincou sobre ela Cobrança de DUIditado, “Sim, fui acusado de DUI, que significa Dumb Unfortunate Incidents.”

Exibindo sua foto, ela acrescentou, “Ainda fofo! Ainda fofo. Parece bom. Vou prosseguir e transformar isso em um NFT.”

A recente prisão de Haddish em Beverly Hills mais uma vez levanta preocupações sobre a atriz lutas legais e as consequências potenciais que ela pode enfrentar.