Tiger Woods dá a Paige Spiranac o melhor ‘presente’ e ela comemora com seus fãs

Nnotícias de O retorno de Tiger Woods ao golfe gerou muita conversa online, com Paige Spiranac em particular encantado com o anúncio.

Woods não participa de um torneio desde o Masters em abrilembora tenha sido forçado a desistir no terceiro round devido a uma lesão no tornozelo.

O revés revelou-se maior do que o inicialmente previsto, pois o homem de 47 anos foi forçado a submeter-se a uma cirurgia que resultou em vários meses à margem.

Retorno de Woods encanta Spiranac

No entanto, Woods foi flagrado praticando no Albany Golf Club, nas Bahamas, na semana passada e parece que o fez com um plano claro em mente.

Isso porque Woods retornará ao golfe e destaque no 2023 Hero World Challengeque acontecerá no mesmo curso em que ele praticava.

O torneio PGA Tour é organizado por Woods e sua TGR Ventures e conta com um campo de 20 dos melhores jogadores do mundo, incluindo Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jordan Spieth, Max Homa, Rickie Fowler, Viktor Hovland e Collin Morikawa.

O retorno de Woods acontecerá de 30 de novembro a 3 de dezembro, e a notícia foi música para os ouvidos de Spiranac.

O influenciador online, que possui um exército leal de seguidores, reagiu à notícia com alegria, escrevendo: “Tiger Woods está de volta!”

Ela não foi a única fã encantada com o anúncio com outra escrita: “Prepare-se para o impacto, a lenda está de volta”.

Outro escreveu: “Bem-vindo de volta, Tiger! O melhor que já jogou!”, enquanto outro acrescentou: “Iniciando a preparação para seu 16º Masters”.

Spiranac um grande fã de Woods

A alegria de Spiranac não é nenhuma surpresa, já que ela admitiu anteriormente ter “tremendo como uma folha” depois conhecer Woods em um evento de caridade.

“Tenho muitas histórias muito legais que gostaria de compartilhar”, afirmou ela em uma sessão de perguntas e respostas.

“Mas, infelizmente, quando faço isso, quando conheço alguém, os comentários são ‘ah, ele transou com ela’. E é como ‘não’, posso ter uma interação normal com alguém.

“É desrespeitoso comigo e com essa pessoa, e se ela tem uma esposa ou outra pessoa importante. Então, tendo isso em mente, fiz uma fã de Tiger Woods.

“Ele é a única pessoa por quem fiquei tão nervoso enquanto recebia menos em seu evento de caridade.

“Eu estava tremendo como uma folha, estava tão nervoso. Mas ele era tão legal.

“Aquele foi um momento em que eu pensei, ‘Não posso acreditar que esta é a minha vida’.”