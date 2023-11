Tiger Woods evita grandes problemas e faz com que a ex-namorada Erica Herman o deixe em paz

Tiger Woods nunca foi abusado sexualmente Érica Herman enquanto ela fazia a confissão enquanto desistia do processo civil contra a icônica lenda do golfe.

Seu desafio para ser liberada de um acordo de confidencialidade assinado foi igualmente abandonado no Quarto Tribunal Distrital de Apelações da Flórida, depois que um juiz a vinculou ao documento em maio de 2023.

A dupla namorou entre 2017 e 2022 antes Herman reivindicou o Speak Out Act como uma forma de sair de um NDA contra o 15 vezes vencedor principal. A Lei Speak Out permite que as pessoas sejam dispensadas do contrato vinculativo para falar sobre agressão sexual.

Herman “nunca foi vítima de assédio sexual ou abuso sexual nas mãos de Tiger Woods”, escreveu ela em um aviso ao tribunal, de acordo com a Fox News. “Ou qualquer um de seus agentes, e é sua posição que ela nunca fez uma reclamação por tal.”

Quarta reclamação contra Woods termina

É a quarta vez que o gerente do restaurante desafia Bosque no tribunal, e é a terceira vez que suas reivindicações são rejeitadas pelos juízes ou retiradas.

Ela processou a Jupiter Island Irrevocable Trust, a organização proprietária Bosque‘ Casa na Flórida, por US$ 30 milhões depois que ela alegou que ele a enganou para sair e a trancou do lado de fora, o que, em sua opinião, violava um contrato que lhe permitia permanecer lá por cinco anos.

Herman desistiu do processo em julho de 2023, antes que seu recurso contra o NDA e seu processo contra ele por agressão sexual fossem arquivados, com um recurso anterior contra o NDA também sendo rejeitado no tribunal.

Em seu desafio anterior ao NDA, a Juíza de Circuito Elizabeth Metzger escreveu que faltava “especificidade factual” para “qualquer alegação relacionada a agressão sexual ou assédio sexual”, de acordo com a revista People.

Bosque está atualmente inativo no golfe enquanto tenta se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida no Masters em abril de 2023, embora haja rumores de que ele poderá retornar à ação profissional.