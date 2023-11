Tiger Woods fará o retorno do golfe após sete meses fora: onde ele irá competir?

Golfe Super estrela Tiger Woods fará seu retorno competitivo no golfe em duas semanas.

No sábado, ele anunciou no X que iriaEu jogo no Hero World Challenge, que será anfitrião nas Bahamas de 30 de novembro a 3 de dezembro.

Paige Spiranac desafia você a superar sua pontuação jogando 9 buracosRoberto Ortega

“O apresentador do torneio @TigerWoods jogará no #HeroWorldChallenge de 2023”, tuitou TGR Live.

“Ele se juntou às isenções @JustinRose99 e @Lucas_Glover_ para completar o campo de 20 conjuntos a serem concluídos em Albany, Bahamas, de 30 de novembro a 3 de dezembro.”

Esta será a primeira partida de Woods desde que retirado do Masters no Augusta National Golf Club em abril, durante a terceira rodada.

Duas semanas depois, ele foi submetido a cirurgia de fusão subtalar no tornozelo direito para tratar artrite pós-traumática causada por ferimentos em um acidente automobilístico em fevereiro de 2021.

Recuperação de lesão

Depois de passar por uma cirurgia, Woods teve um retorno rápido e está agora pronto para retornar ao campo de golfe.

“Meu tornozelo está bem”, disse Woods à Associated Press no início de novembro.

“Onde eles fundiram meu tornozelo, não tenho absolutamente nenhum problema.

“Essa dor desapareceu completamente. Foram as outras áreas que foram compensadas.”

Envolvimento anterior do Hero World Challenge

Woods não participou do Hero World Challenge desde que ficou em quarto lugar em 2019.

No ano passado, ele era esperado para jogar, mas desistiu devido a uma fascite plantar no pé direito.