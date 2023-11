Tiger Woods mostra grande melhora enquanto o filho Charlie sofre no Notah Begay III Invitational

Tiger Woods claramente conseguiu fazer muito progresso físico nas últimas semanas e meses depois que os fãs o viram no Notah Begay III Invitational em Koasati Pines, na Louisiana.

Tiger Woods não estava lá para jogar golfe, ele estava lá para apoiar seu filho Charlie que acabou lutando bastante no evento.

Charlieque acertou 6 abaixo de 66 no Last Chance Regional para se qualificar para o campeonato nacional júnior, acertou 73-74, o que o levou a 5 over em 36 buracos.

A contagem o empatou em 23º lugar antes da rodada final da competição.

Tiger Woods se recuperando

Tigre estava andando com Charlie durante todo o evento e as pessoas rapidamente perceberam que ele não estava mais mancando. Isso é digno de nota, visto que ele sofreu um terrível acidente de carro no início de 2021, que lhe causou graves danos físicos.

Ele também passou por uma cirurgia no tornozelo em abril para ajudar com a artrite e as dores que o levaram a se retirar do Masters. Esta foi a primeira vez que Tigre foi visto carregando sacolas para o filho, apesar de acompanhar o jovem em diversos torneios.

Stewart Zinco disse antes do Campeonato Mundial de Tecnologias esta semana que Bosques tinha “começado a praticar”, de acordo com a Golf Week, alimentando especulações de um impulso para retornar ao golfe competitivo.

“Então, isso significa que ele está pronto para alguma coisa, e acho que todos nós estamos torcendo para que ele se sinta tão bem quanto pode, e se ele está acertando bolas de golfe, acho que ele está indo na direção certa”. Zinco disse.