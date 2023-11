Tiger Woods mostra progressão à medida que se aproxima do retorno ao golfe profissional

Tiger Woods está mostrando mais sinais de recuperação da lesão à medida que se aproxima de um possível retorno ao tour de golfe profissional.

Ele está afastado dos gramados desde que se retirou do Masters em abril deste ano e muitos fãs e especialistas se perguntam quando o jogador de 47 anos poderia retornar ao esporte ao qual tanto se dedicou, se é que decidisse fazê-lo com algum medo de aposentadoria.

A notícia promissora chega no Notah Begay III por convite na Louisiana, enquanto servia como caddie para seu filho, Charliee mostrou pouca ou nenhuma indicação de desconforto à medida que as discussões sobre seu retorno continuam a ocorrer nas esferas do golfe.

Embora caminhar com seu filho não pareça muito, mas considerando seus ferimentos, que incluíram problemas nas costas após um grave acidente de carro e combinados com o contexto de que ele não carregava tacos de seu filho nos últimos tempos, isso sugere que ele está se sentindo fisicamente multar.

“Isso significa que ele está pronto para alguma coisa, e acho que todos estamos torcendo para que ele se sinta tão bem quanto pode”, disse Stewart Cink à Golf Week. “E se ele está acertando bolas de golfe, acho que está indo na direção certa.”

Tiger Woods teve que se retirar do The Masters após um agravamento de sua fascite plantar (calcanhar) após lutar contra artrite e dores.

Quando Tiger Woods poderia retornar?

Ele também poderia aparecer no Desafio Mundial do Heróique acontece nas Bahamas e começa no dia 30 de novembro. Apresenta alguns grandes nomes como Jon Rahm mas uma vaga ficou vazia e os fãs aconselharam Woods a ocupá-la.

Após sua última ausência prolongada em 2017, Woods reapareceu no HWC e empatou em nono. Em 2019, ele venceria o Masters depois de terminar em segundo no Campeonato PGA 2018.

É mais provável que ele apareça no Campeonato PNC com seu filho, Charlie, que está marcado para 14 de dezembro, embora não seja realmente um torneio competitivo, é perfeito para ele passar algum tempo se unindo como pai e filho e começar a entrar no ritmo mais uma vez.