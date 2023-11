Timbaland pede desculpas a Britney Spears após piada viral sobre ‘Focinho’

Timbalândia está enfrentando a reação de frente depois de sua “piada de focinho” destinada a Britney Spears – ele está se desculpando com ela e seus fãs, que tiveram uma resposta violenta quando seu comentário se tornou viral.

Na terça-feira, durante uma sessão de streaming do TikTok, Timbaland admitiu suas falhas, dizendo… “Sinto muito por todos os fãs de Britney, até mesmo por ela” – e acrescentou que estava errado por tentar bloquear seu direito de falar fora.

Os fãs pensaram que a reação de Timbaland às memórias de “The Woman in Me” de Britney – particularmente as partes sobre Justin Timberlake – era de mau gosto.

Durante um painel na semana passada com 9ª Maravilha no Kennedy Center for Performing Arts, Timbaland brincou que JT precisava “coloque um focinho” é Britneyculpando o clima atual da mídia social por suas ações.