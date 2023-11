Tinashe busca ordem de restrição após homem ser preso em sua casa em Los Angeles

Tinashe diz que está sendo perseguida por um cara que apareceu em sua porta e tentou entrar… ela agora quer proteção extra do tribunal para evitar que isso aconteça novamente.

A cantora acabou de entrar com um pedido de ordem de restrição temporária em Los Angeles e, de acordo com documentos judiciais – obtidos pelo TMZ – a cantora está lidando com o cara há algum tempo. Tinashe diz que a coisa toda atingiu o ponto crítico na semana passada, quando ela disse que o cara apareceu do lado de fora de sua casa.

Na papelada, Tinashe diz que está sendo marcada aleatoriamente no IG por um cara chamado Ramon Oppikofer desde 2022…que ela diz não conhecer. Tinashe diz que tudo começou como uma fanfarra digital aparentemente inofensiva, mas se tornou realidade em outubro. 27 – quando ela afirma que ele apareceu na festa de aniversário privada do irmão dela… totalmente sem ser convidado.

Tinashe continua explicando que Oppikofer aparentemente entregou a ela a chave de um quarto de hotel – que ela diz que devolveu a ele e tentou rir disso. As coisas ficaram ainda mais assustadoras, no entanto, depois que ele supostamente chegou do nada, fora de sua propriedade na área de Los Angeles, alguns dias depois… durante o qual, Tinashe afirma que ele estava simplesmente espreitando pela rua dela.

Ela diz que ligou para a polícia naquele dia, mas ele já havia partido quando eles chegaram. No dia seguinte, novembro 2, Tinashe afirma que esse cara voltou… e desta vez, supostamente tocou a campainha dela – apenas para não obter resposta. Ela diz que ele voltou mais tarde naquele mesmo dia em um SUV… parando na frente da casa dela e chamando seu nome – apenas para ser confrontado por pessoas com quem Tinashe estava lá dentro. Ela diz que o homem fugiu de novo… mas ainda não terminou.

Tinashe afirma que exatamente no mesmo dia ele voltou MAIS UMA VEZ – desta vez, supostamente tocando a campainha dela … sendo rejeitado por seu pai que estava com ela, e então supostamente invadindo sua casa real. Tinashe diz que fugiu para uma área de sua casa e se trancou lá dentro… e afirma que Oppikofer tentou abrir a porta. Ela diz que alguns colegas de estúdio de música que estavam no local o confrontaram e disseram para ele sumir… e ele o fez.

Tinashe diz que Oppikofer continuou à espreita do lado de fora e que os policiais eventualmente apareceram e o prenderam. Aliás, fontes policiais confirmam tudo isso para nós – dizendo que ele foi autuado por invasão de propriedade… mas foi libertado logo depois.

O motivo, nos disseram… as políticas de não fiança do condado de Los Angeles – e isso é algo que Tinashe cita em seu pedido de TRO aqui… dizendo que ela precisa dessa proteção ordenada pelo tribunal para manter Oppikofer afastado, pois ela teme que ele vá aparecer na casa dela novamente e potencialmente fazer pior.