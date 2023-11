Tirolez segue CONTRATANDO em diferentes regiões do BRASIL

A Tirolez, empresa que é uma das mais tradicionais marcas de laticínios do país, que dispõe de unidades nos estados de MG, SP e SC, está com ótimas oportunidades de emprego presenciais e híbridas. Isto é, caso esteja procurando um novo emprego, veja quais são os cargos do momento:

Analista de DHO Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Exportação e Importação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Fiscal Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Jurídico Pleno (Corporativo) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Acabamento de Queijos – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Fabricação e Envase – Monte Aprazível – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Conferente – CD – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Inteligência Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Pricing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista Fiscal – Osasco – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Compras – CD – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Executivo (a) de Contas – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Vendas KA – Varejo e Atacado – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente Executivo S&OP – Planejamento de Vendas e Operações – São Paulo – SP;

Operador (a) de Produção I – Acabamento de Queijos – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Operador (a) de Utilidades I – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Queijeiro – Fabricação de Queijos – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Supervisor (a) de Operações de RH (Fábricas) – Lins ou Monte Aprazível – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Varejo – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tirolez

Falando com mais detalhes sobre a Tirolez, é válido destacar que a empresa conta de sete unidades de negócio nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Na cidade de São Paulo, estão localizadas a matriz administrativa e o centro de distribuição.

Já as fábricas estão localizadas em Minas Gerais (Tiros e Arapuá), em São Paulo (Monte Aprazível e Lins) e Santa Catarina (Caxambu do Sul). Os produtos Tirolez possuem grande aceitação no mercado brasileiro em razão da elevada qualidade. Até por isso, a Tirolez é a maior indústria 100% brasileira de queijos.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

