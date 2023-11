Tisha Campbell encontra coleção de pornografia do falecido pai em vídeo hilariante

A estrela de “Martin” brincou que poderia abrir sua própria loja pornográfica enquanto examinava títulos como “Gaping Black Buttholes”, “White Ho’s With Bros” e “Black Cobra”. Claro, cada DVD veio completo com gráficos sexualmente explícitos na parte superior.

Rindo com sua família, ficou claro que Tisha estava mais entretida do que envergonhada com as descobertas da NSFW… até mesmo escrevendo em sua legenda no IG que, embora o luto fosse difícil, foi bom encontrar “leveza e risadas com a família” – e estava inflexível que seu pai teria adorado a reação deles ao encontrar seu catálogo de entretenimento erótico.