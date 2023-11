TJ de SP abre inscrições para 2.800 vagas no setor público

As oportunidades do TJ de SP são para estudantes do ensino médio

As vagas do TJ de SP são voltadas para alunos do ensino médio. Esta é uma grande oportunidade para quem deseja ter experiência neste ótimo emprego.

Ficou interessado? Veja a seguir maiores detalhes.

Inscrições Abertas no TJ SP para Estudantes do Ensino Médio

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) oferece uma oportunidade única para estudantes do ensino médio, com inscrições abertas em seu novo processo seletivo.

Este é um passo valioso para aqueles que buscam desenvolver suas habilidades profissionais em um ambiente público de relevância.

2.800 vagas

Embora o número exato de vagas não tenha sido divulgado, a estimativa é que aproximadamente 2.800 posições estejam disponíveis para candidatos de diversas cidades do Estado de São Paulo.

Requisitos e Condições



Podem participar do processo seletivo alunos do ensino médio regular, matriculados no primeiro ou segundo ano, com pelo menos seis meses restantes para a conclusão do curso. A idade mínima exigida é de 16 anos.

Benefícios Atrativos para vagas

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 600 por mês, além de um auxílio-transporte no valor de R$ 185,27. A carga horária é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, permitindo flexibilidade no horário de escolha.

Prova Online e Processo Seletivo Contínuo

A seleção será realizada por meio de uma prova online, disponível durante todo o período de inscrições. A prova incluirá perguntas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. O processo, gerenciado pelo CIEE, acontecerá de maneira contínua, incluindo fins de semana e feriados, conforme a demanda do órgão.

Essa é uma oportunidade valiosa para estudantes do ensino médio ingressarem no ambiente profissional e adquirirem experiência no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não perca a chance de participar desse processo seletivo e dar um impulso significativo à sua trajetória acadêmica e profissional.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever o site do CIEE, no link https://pp.ciee.org.br/11196.

Destacamos que as inscrições para o processo seletivo permanecerão abertas de forma contínua, oferecendo uma oportunidade constante ao longo do ano para estudantes interessados. O recrutamento dos estagiários será realizado conforme a demanda e necessidade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Conforme orientações disponíveis no site do CIEE, os estudantes que encontrarem dúvidas ou dificuldades durante o período de inscrições podem contatar o suporte por e-mail.

O endereço para contato é eucandidatosp@ciee.ong.br. No e-mail, é importante incluir informações como o nome do processo seletivo público, nome completo do candidato e o número do CPF. Além disso, é fundamental relatar detalhadamente o erro ocorrido e anexar a imagem ou print da tela que apresentou o problema. O canal de atendimento está disponível nos dias úteis, das 8h às 17h, visando proporcionar suporte eficaz aos candidatos.

Essa flexibilidade no período de inscrições e o suporte eficiente refletem o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em proporcionar uma experiência acessível e transparente aos estudantes interessados em participar do processo seletivo.

Aproveite essa oportunidade contínua e esteja atento às orientações fornecidas para uma inscrição tranquila e bem-sucedida.

Se prepare

Monte um cronograma realista, distribuindo o tempo de estudo de acordo com as prioridades e dificuldades percebidas.

Escolha bons materiais de estudo, como livros e cursos online, alinhados com o conteúdo do edital. Experimente diferentes técnicas de estudo, como resumos e revisões periódicas, e encontre a que melhor se adapta ao seu estilo. Pratique com simulados e questões antigas para se familiarizar com o formato da prova.

Identifique suas fraquezas e dedique mais tempo às disciplinas desafiadoras. Cuide da sua saúde, mantendo uma rotina equilibrada com exercícios físicos, boa alimentação e sono adequado. Revise regularmente o conteúdo e esteja atento a atualizações no edital.

Converse com outros estudantes para trocar experiências e dicas. Lidar com o estresse é fundamental, então, adote técnicas de relaxamento. Estabeleça metas realistas e celebre cada conquista para manter a motivação.