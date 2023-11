TJ Watt supera o irmão JJ: consegue 88 sacks nos primeiros 100 jogos

TJ Wattnome sinônimo de tenacidade e busca incansável em campo, gravou seu nome no NFL livros de história de uma forma que ecoa seu lendário irmão mais velho.

O mais novo Watt alcançou um marco notável, ultrapassando seu irmão, JJ Watt, no recorde de sack da NFL nos primeiros 100 jogos de suas carreiras.

A conquista veio Semana 10 do NFL quando o ladrões vencer o Green Bay Packers19-23 em casa.

Foi um feito notável, com TJ protegendo seu 88º demissão da carreira, eclipsando o recorde anteriormente detido por seu irmão.

Somente o lendário Reggie Branco está à frente, ostentando uma contagem imponente de 105 sacos no mesmo intervalo.

TJ Watt acrescenta ao seu legado Steelers

Este momento recorde contribui para TJ Watt jornada já ilustre. Ele é o líder de demissões na carreira dos Steelers, um feito excepcional para um jogador tão cedo em sua carreira. Jornada da NFL.

O Watt Os irmãos, movidos pela feroz rivalidade entre irmãos e pelo profundo respeito mútuo, criaram um legado nos seus próprios direitos, cada um estabelecendo o padrão de excelência nas suas posições.

JJ Wattaposentou-se após um fenomenal NFL de 12 anos carreira que se vangloriou 114,5 sacosganhando vários Jogador Defensivo do Ano da NFL elogios.

Seu irmão recordista agora está pronto para criar um legado que pode muito bem chegar aos corredores sagrados do Hall da Fama do Futebol Profissional, imitando os passos de seu irmão.

Reconhecendo a realização de seu irmão, JJ Watt enfatizou a influência de seu ídolo, Reggie Brancotiveram em suas carreiras, consolidando o amor unificador pelo jogo e a busca pela grandeza.

TJ Watt realizações não são nenhuma surpresa, considerando suas estatísticas e elogios fenomenais – sendo um multi-time Jogador profissional e All-Pro da primeira equipevencendo o Jogador Defensivo do Ano da NFL em 2021.

Tais feitos sublinham os talentos extraordinários que tanto Watt irmãos exibiram em campo.

Tj Watt credita JJ por seu sucesso

Em uma entrevista no início deste ano, TJ Watt compartilhou como observar o domínio de seu irmão no jogo foi fundamental em sua jornada no futebol, “Fiquei mimado por poder vê-lo jogar”, ele disse durante uma entrevista com CBS Esportes no início deste ano. “Ele estava recebendo 1-2 sacks, três TFLs (tackles para derrota) por jogo, rebatidas em todos os jogos. Parecia tão normal que eu tomei isso como certo.”

O mais novo Watt contínuo, “Quando cheguei à NFL, só então percebi o quão difícil é fazer o que ele tem feito durante toda a sua carreira. Tenho muito respeito por ele e por tudo o que ele foi capaz de realizar, porque é muito difícil ter sucesso neste nível”.

A rivalidade, a paixão compartilhada e o respeito entre os Watt irmãos desencadearam uma busca contínua pela grandeza, cada um deixando uma marca indelével no esporte, e TJ Watt triunfo ao eclipsar o recorde de demissões de seu irmão em seu primeiros 100 jogos é um marco significativo neste extraordinário legado familiar.