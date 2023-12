Todd Duffee arranca o arranhão de Ben Rothwell do BKFC 56, Rothwell responde

Todd Duffee apareceu na coletiva de imprensa do BKFC 56 e criticou Ben Rothwell por desistir da luta.

O presidente do BKFC, David Feldman, anunciou o arranhão de Rothwell, resultado de uma forte crise de gripe, e Duffee respondeu questionando se seu oponente estava realmente doente.

“Acho que é triste que Ben tenha ficado preso em 2020 e pensado que este era um trabalho para ficar em casa”, disse Duffee. “É terrível.”

Duffee, um veterano viajado do UFC, estava programado para fazer sua estreia com força total no sábado contra Rothwell, que almejava sua terceira vitória no BKFC e uma disputa pelo título.

“Lutei com COVID na minha última luta, então realmente acho que a verdadeira luta de Ben está acontecendo com a balança”, disse Duffee mais tarde. “Acho que o Dia de Ação de Graças foi seu maior oponente. Não sei mais o que acrescentar a isso.

“Eu lutei com COVID. Eu sei como é isso. Mas você assume um compromisso, tenta chegar lá e fazer acontecer. Não acho que Ben seja um homem fraco. Talvez ele esteja passando por algo que não entendo. Mas acho que a maior luta dele foi no Dia de Ação de Graças, e foi aí que ele perdeu.

Em uma série de mensagens de texto para o MMA Fighting, Rothwell, que no início da semana convocou o ex-campeão do UFC Francis Ngannou para organizar os lutadores, confirmou luta contra a gripe e revidou contra Duffee.

“Que tipo de comentário é esse”, escreveu Rothwell. “Você lutou conscientemente com COVID. OK. Vamos apenas remarcar a luta para fevereiro. É a única maneira que quero resolver isso.

“Tenho mais de 50 lutas profissionais e ganhei peso todas as vezes sem problemas. Então pare.

Feldman anunciou que a luta corpo-a-corpo dos pesos pesados ​​será remarcada para fevereiro de 2024. Entrando no co-evento principal está uma revanche pelo título entre a campeã peso mosca Christine Ferreira e a ex-campeã Bec Rawlings.