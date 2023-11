Todd e Julie Chrisley não se divorciaram enquanto estavam presos na prisão

Todd dar Julie Chrisley NÃO estão caminhando para o divórcio – longe disso – é o que afirma seu advogado, que nos diz que o casal encarcerado está mais apaixonado do que nunca.

O advogado do casal nos diz que os Chrisleys são apoiados por sua crença mútua em Deus e pela crença de que o sistema de justiça criminal prevalecerá e que a “coisa certa” acontecerá para eles… porque eles acreditam que Deus está dirigindo tudo.

Lembre-se… Todd e Julie estão atrás das grades depois sendo condenado no ano passado no seu julgamento por fraude bancária e evasão fiscal. Todd teve seu Pena de 12 anos reduzida para 10 e a de Julie teve sua sentença de 7 anos reduzida para 6, e sua equipe jurídica ainda está tentando reverter sua condenação.

Enquanto o casal passa a primeira temporada de férias atrás das grades, o advogado de Todd diz que Julie está se mantendo forte na prisão e sente força em seu casamento… apesar do relatório do DM dizer que ela está “quebrada e sem esperança”.

Surgent também está rejeitando o relatório, alegando que Todd convenceu Julie a seguir com um plano “infalível”… ele diz que Todd não a convenceu a concordar com nada e ela sempre manteve sua posição de que não tinha muito fazer com os negócios de sua empresa e não sabia o que seus consultores financeiros estavam fazendo.