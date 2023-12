Tom Aspinall critica os promotores de boxe: ‘Odeio a forma como o boxe está indo no momento’

Tom Aspinall não gosta do estado do boxe.

No início deste mês, Aspinall conquistou o título interino dos pesos pesados ​​do UFC ao nocautear Sergei Pavlovich no primeiro round no UFC 295. E como novo campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Aspinall decidiu se juntar à batalha de Dana White contra o boxe.

Falando ao talkSPORT Drive na quarta-feira sobre sua recente vitória, Aspinall respondeu a uma pergunta sobre como é encarar um oponente antes de uma luta, e o campeão interino dos pesos pesados ​​deu um golpe lateral no boxe.

“Se você está lutando entre os 10 primeiros, os cinco primeiros no UFC, todo mundo é elite”, disse Aspinall. “Todo mundo está lá para vencer. Não quero dizer nada de ruim sobre o boxe, mas muitas lutas, você sabe quem vai ganhar e quem vai perder antes de entrar lá. O UFC é 50/50 desde o início. Todos estão lá para vencer e você pode ver isso. Você pode ver isso em seus olhos olhando para o outro lado. Você tem um cara enorme e assustador olhando para você. Isso separa os homens dos meninos.

Aspinall não é totalmente ingênuo no boxe, já que ele é amigo e já atuou como sparring do campeão peso-pesado do WBC, Tyson Fury, e então, quando pressionado sobre o assunto, Aspinall explicou suas queixas com a doce ciência.

“Sou um grande fã de boxe”, disse Aspinall. “Eu absolutamente amo o esporte do boxe, [but] Eu absolutamente não suporto o modelo do boxe. Odeio. Eu odeio a forma como o boxe está indo no momento porque adoro o esporte do boxe. Eu amo a ciência. Adoro as técnicas defensivas, o que é incrível. Eu absolutamente adoro assistir boxeadores clássicos e tradicionais que são defensivamente brilhantes – é minha coisa favorita. A forma como o esporte está indo neste momento é absolutamente terrível.

“Você pode literalmente olhar para um card, você pode assistir a um show de Eddie Hearn, um show de Frank Warren, um show de qualquer outro promotor e saber – digamos que há 10 lutas acontecendo, você pode saber pelo menos oito dos vencedores antes do sinal tocar. em qualquer uma das lutas. Eu não aguento. Estamos falando dos melhores caras do mundo, nenhum deles está lutando entre si. O que é isso?”

É um comentário interessante de Aspinall, já que 2023 foi amplamente visto como um ano marcante para o boxe, com inúmeras lutas de alto nível, incluindo Terrance Crawford x Errol Spence Jr, Devin Haney x Vasyl Lomachenko e Naoya Inoue x Stephen Fulton, entre outros.

Enquanto isso, Aspinall agora busca a próxima luta pela unificação do título com Jon Jones, algo que parece improvável de acontecer. Em vez disso, parece que Jones provavelmente enfrentará o ex-campeão Stipe Miocic quando Jones retornar de lesão no próximo ano.