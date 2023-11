Tom Aspinall dispara para Nina Drama com uma pergunta atrevida: ‘Você quer ser tocado?’

Nina Maria Daniele é um Youtuber que alcançou a fama em abril de 2017 após ser nomeado Playmate do mês da revista Playboy. As pessoas a conhecem agora como Nina Drama. Ela começou a realizar entrevistas com vários atletas do UFC e o presidente Dana White a considerou uma profissional talentosa. Desde então, Nina desenvolveu seu tipo de entrevistas estranhas, nas quais faz as perguntas mais escandalosas para UFC estrelas. Em um dos vídeos mais recentes que ela enviou, sua entrevista com Campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall saiu pela culatra completamente. Durante a maior parte da entrevista, os dois pareciam confortáveis ​​e se divertiram com suas brincadeiras. Mas o britânico levou a entrevista para um lugar onde Nina não se sente confortável.

Aspinall perguntou diretamente se ela já havia sido tocada por algum lutador de MMA antes, Nina ficou inicialmente chocada. Ela perguntou se eles estavam conversando sobre o que ela estava pensando, Tom disse que sim. Então, ele perguntou o que seria necessário para tocá-la. Ela imediatamente disse nunca e Aspinall rapidamente tentou desviar a conversa para questões diferentes. Mas o estrago já estava feito, as pessoas estavam comemorando ele tentando atirar, mas outros foram rápidos em apontar que Nina já está em um relacionamento de longo prazo com alguém. Além disso, havia uma certa vibração de assédio com aquela linha de questionamento de Tom Aspinall.

Quem está namorando Nina Drama?

Há muitos anos, Nina Drama namora a famosa diretora criativa Jhanelle Castillo e parece extremamente feliz com ele. Eles ainda não se casaram, mas seu relacionamento de longo prazo sugere que essa é definitivamente uma possibilidade no futuro. Então, Tom Aspinall provavelmente não sabia disso e ainda assim tentou atirar. Se isso era para ser uma piada dirigida a Nina, a entrega não estava lá. Você pode dizer que o Youtuber parece desconfortável enquanto Tom Aspinall continua tentando seguir sua linha de questionamento.