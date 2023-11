Tom Aspinall é criticado por fazer pergunta sexual a repórter de MMA

UFC campeão interino dos pesos pesados Tom Aspinall foi colocado sob os holofotes por um assunto que não tem nada a ver com sua recente conquista do título. Em vez disso, foi por causa de uma pergunta estranha que ele fez influenciadora Nina Marie Daniele enquanto ela o entrevistava.

A pergunta por si só é ousada demais para ser feita a um repórter, principalmente se o telespectador não conhece o contexto e a amizade entre os dois envolvidos.

A polêmica reinou depois que o lutador de MMA fez uma pergunta particular ao influenciador da rede social, com Daniele inicialmente surpreendeu com a ousadia de Aspinall. No entanto, sua reação foi cair na gargalhada.

“Você já foi tocado por um lutador de MMA antes?” Aspinall perguntou.

Após verificar se havia entendido bem e entre risadas, ela respondeu que não e ainda compartilhou o vídeo com a pergunta em sua conta X.

“Essa foi a pergunta mais maluca que qualquer lutador do UFC já me fez”, postou Daniele.

Nina Marie Daniele defende Tom Aspinall

Aspinall foi amplamente criticado por esta questão pelos fãs online, o que levou a uma nova postagem de Nina para dar uma explicação e garantir que ela não ficou nem um pouco ofendido com o comentário.

“Eu adoro o humor de Tom Aspinall! A razão pela qual ele me fez aquela pergunta maluca é porque nos seguimos no IG e ele vê todas as perguntas estranhas e malucas que meus seguidores me fazem”, postou ela.

“@AspinallMMA é engraçado e não me ofendeu em nada! Eu estava tentando obter uma reação minha.”

Na mesma entrevista, Nina Maria Daniele até fez uma pergunta nervosa ao lutador britânico, perguntando se ele estaria disposto a participar do “No-Nut November”, um desafio que surgiu na Internet, que consiste em homens não ejacularem durante todo o mês de novembro.

“É quando você não se masturba em novembro?” perguntou Aspinall.

“Eu já falhei.”