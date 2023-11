Tom Aspinall pede que Jon Jones seja ‘retirado’ do título dos pesos pesados ​​do UFC

O campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall, não entende por que o rótulo interino não está sendo removido.

Aspinall nocauteou Sergei Pavlovich em apenas 69 segundos na luta co-principal do UFC 295 no início deste mês para conquistar o cinturão interino, depois que Jon Jones sofreu uma lesão e a primeira defesa agendada de Jones pelo título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic foi cancelada.

Com o destaque do Reino Unido conquistando uma vitória tão impressionante, ele acredita que deveria ser o verdadeiro campeão, não Jones.

“Acho que Jon Jones deveria ser destituído do título, para ser honesto, porque todo mundo o faz quando se machuca assim”, disse Aspinall a Michael Bisping no canal do ex-campeão dos médios no YouTube.

“Não vejo por que ele ainda tem isso, não entendo isso. Eu deveria ser o verdadeiro campeão agora.”

Após o UFC 295, o CEO do UFC, Dana White, disse que os planos da promoção para Jones não mudaram, apesar do que Aspinall realizou, e que o plano atual é remarcar a luta entre Jones e Miocic.

Aspinall, como muitos especialistas da comunidade do MMA, não entende por que existe um desejo promocional de ver Jones x Miocic após o UFC 295.

“É difícil dizer sem parecer rude, mas quem [is asking] sobre Jon Jones e Stipe”, perguntou Aspinall. “Por que temos essa luta pelo legado? E eles conseguem viver de acordo com suas próprias regras? O que é uma luta pelo legado – uma luta pela aposentadoria por um título? Quero lutar com o Stipe e depois com o Jon Jones.

“Acho que todas essas outras coisas são lixo. Pare de protegê-lo agora, pare de proteger seu garoto Jon Jones no topo. Se ele estiver ferido, saia do caminho e eu lutarei com Stipe.”