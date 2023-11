Tom Aspinall reage a Jon Jones mantendo o título enquanto estava lesionado, ainda espera enfrentá-lo após o UFC 295

Tom Aspinall não piscou quando surgiu a oferta para lutar pelo título interino em curto prazo, depois que Jon Jones sofreu uma lesão que o impediu de competir no UFC 295.

Jones, que conquistou o título vago dos pesos pesados ​​em março com uma vitória por finalização no primeiro round sobre Ciryl Gane, foi forçado a se submeter a uma cirurgia depois de romper um músculo peitoral durante seu campo de treinamento. Ele não deve retornar até 2024, mas ainda defenderá seu título quando retornar porque o UFC não o forçou a abrir mão do cinturão em sua ausência.

Enquanto muitos campeões anteriores mantiveram os títulos durante longos períodos de folga, os meio-pesados ​​​​Jiri Prochazka e Jamahal Hill optaram por desistir do cinturão enquanto se recuperavam de lesões separadas. Jones não fez o mesmo, mas Aspinall diz que não tem queixas.

“Estou bem com o intervalo”, disse Aspinall durante o media day do UFC 295. “Não estou muito preocupado com isso. Tudo vai dar certo, tenho certeza. Jon Jones é obviamente um dos melhores que já fez isso. Eu adoraria dividir o octógono com ele um dia. Eu tenho muito respeito por ele. Absolutamente amo o jogo dele. Grande fã dele.

“No que diz respeito ao título interino ou ao título vago, isso realmente não me incomoda muito.”

Quando Jones retornar, ele deverá enfrentar o ex-campeão peso pesado do UFC Stipe Miocic, que foi a atração principal do card de sábado no Madison Square Garden, em Nova York.

Especula-se que Jones poderia se aposentar se passar por Miocic, mas Aspinall adoraria a oportunidade de vencer Sergei Pavlovich no UFC 295 e depois enfrentar um de seus heróis do esporte para unificar os títulos no próximo ano.

“Eu adoraria lutar com Jon Jones”, disse Aspinall. “Eu sempre disse isso. Não é desrespeito a Jon Jones. Eu não poderia respeitá-lo mais pelo que ele fez no esporte. Eu gostaria de lutar com Jon Jones depois disso, com certeza.”

Antes de potencialmente contratar Jones no futuro, Aspinall primeiro terá que enfrentar Pavlovich no sábado.

Aceitar a luta em cima da hora certamente não foi o ideal, mas Aspinall sabe que está preparado, especialmente depois das grandes mudanças que sofreu após uma lesão devastadora no joelho que o levou à sua única derrota no UFC.

“Eu, antes da lesão, nunca teria aceitado uma luta como essa”, explicou Aspinall. “Absolutamente nunca. Acho que isso apenas diz onde estou mentalmente. Eu nunca teria feito isso antes de machucar o joelho. Porque eu estava lutando com um problema no joelho há muito tempo. Eu treino com pesos pesados ​​todos os dias. Todos os dias, durante 18 meses, para que eu saiba exatamente onde está meu corpo. Antes, acho que estava adivinhando onde estava meu corpo porque não treinava com pesos pesados ​​regularmente e agora treino com pesos pesados ​​todos os dias.

“Eu sei que tenho tamanho e força e todas as outras coisas, os atributos físicos para lutar e sei quando estou pronto para lutar. Obviamente eu não teria aceitado essa luta se não achasse que estava perto de estar pronto. Estou muito mais confiante agora para seguir em frente.”

Quando se trata de seu oponente, Aspinall sabe que Pavlovich apresenta problemas para qualquer um, mas ele é obviamente mais perigoso quando libera o poder de encerrar a luta que lhe rendeu seis nocautes consecutivos no primeiro round.

Essas finalizações emocionantes também proporcionaram a Pavlovich um certo anonimato antes de uma luta pelo título, porque ele não mostrou muito além de sua capacidade de encerrar uma luta rapidamente. Aspinall entende que isso pode ser um problema, mas espera retribuir o favor, porque Pavlovich nunca viu alguém como ele antes.

“Basicamente não consigo encontrar um ponto fraco [in Sergei Pavlovich]”, disse Aspinall. “Não acho que alguém possa olhar para as lutas dele e pensar ‘aqui é onde ele é bom e aqui é onde ele é ruim’ porque ele não se mostrou muito ruim neste momento. Eu só tenho que fazer a minha parte.

“A maior vantagem que eu tenho é que ele não lutou com ninguém que mexe como eu porque não tem um cara no peso pesado que se mexe como eu. Então você não pode se preparar para mim. É muito difícil para meus parceiros de treino, que treinam comigo todos os dias, conseguirem entender o que estou fazendo. Caras que nunca experimentaram nada parecido com o meu movimento, essa é a minha maior vantagem que tenho.”