Tom Aspinall resume triunfo pelo título do UFC 295: ‘Posso fazer coisas que outros pesos pesados ​​não conseguem’

Tom Aspinall se considera um deles.

É difícil argumentar que Aspinall não é, na pior das hipóteses, um dos 3 maiores pesos pesados ​​de todo o MMA no momento. O co-evento principal do UFC 295 o viu derrotar o bicho-papão da divisão Sergei Pavlovich em 69 segundos, conquistar o título interino e completar uma recuperação épica após uma lesão devastadora no joelho. Aspinall impressionou em seus três anos no UFC, para dizer o mínimo.

Pavlovich também entrou no UFC 295 com uma reputação de finalização assustadora, então agora que Aspinall o nocauteou, é dele quem os outros pesos pesados ​​deveriam ter medo?

“Sou muito amigável, então não tenho certeza”, disse Aspinall após a vitória. “Um homem muito simpático e amigável. Mas quando a porta do octógono se fechar, poderei fazer coisas que outros pesos pesados ​​não conseguem, simples assim.

“Minha mente é tão diferente e vejo cenas que outras pessoas não veem. Eu tomo decisões que outras pessoas não podem tomar e você pode olhar para fora e pensar: ‘Esse cara tem falhas no jogo’, mas você entra e vamos tentar ver como você se sai.”

A sabedoria convencional antes de sua luta com Pavlovich sugeria que Aspinall seria melhor misturar sua luta corporal com sua trocação para desarmar Pavlovich, em vez de ficar em pé e negociar com o corpulento russo. Com certeza, Aspinall decidiu colocar suas habilidades em pé contra Pavlovich e saiu vitorioso de forma dramática.

Aspinall quebrou a sequência de socos que colocou Pavlovich no chão.

“É simplesmente reativo”, disse Aspinall. “Isso é apenas uma prova do meu treinamento. Treino desde os 8 anos e quando vejo um arremesso eu lanço e quando não vejo um arremesso não lanço. Acho que acertei ele com um gancho de esquerda e uma mão direita e depois talvez um 1-2, não tenho certeza, tenho que tomar cuidado.

“Eu pratico artes marciais há muito tempo. Fizemos muitos treinos ao longo dos anos com meu pai e coisas assim, e com todos os outros treinadores envolvidos, onde minhas reações são super rápidas. Meus olhos são super bons. Ainda perfuramos coisas com os olhos todos os dias. É apenas prática.”

Aspinall e Pavlovich foram convocados em curto prazo após a retirada do campeão peso pesado Jon Jones da luta originalmente agendada no evento principal do UFC 295 entre ele e Stipe Miocic. Pavlovich já estava de plantão para ser reserva naquela luta, então quando Jones se retirou devido a uma lesão e a luta pelo título provisório foi travada, foi Aspinall quem teve que intervir com tempo limitado para se preparar.

Na época, Aspinall sabia que estava enfrentando um desafio extraordinário, pensamento que não o impediu de assinar o contrato.

“Esse foi exatamente o que pensei quando estava sentado no vestiário esta noite”, disse Aspinall. “Eu estava tipo, ‘O que estou fazendo?’ Para ser honesto, eu entendo muito isso. Acho que muitas pessoas neste jogo e na vida em geral – não estou tentando ser um filósofo – se escondem do medo, como se você estivesse tentando dizer: ‘Não estou com medo’. Admito abertamente que estou com medo e vou fazer isso de qualquer maneira. É quando eu faço o meu melhor.

“Olha quando o Sergei me acertou com o overhand de direita e meu bocal começou a sair, é quando eu faço meu melhor trabalho, quando um cara grande e assustador vem em minha direção daquele jeito. É quando estou no meu melhor e abraço o medo de braços abertos e fico feliz por estar com medo e atuar assim.”