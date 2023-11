Tom Brady coloca anel do Super Bowl em jogo em aposta com CJ Stroud

EUna troca no “Vamos!” podcast no início desta semana, NFL lenda Tom Brady, um orgulhoso Universidade de Michigan ex-aluno, brincou sobre apostar um anel do Super Bowl no próximo Estado de Michigan-Ohio jogo de futebol. Quem estava do outro lado da aposta não era outro senão a ex-estrela do estado de Ohio e atual Texanos quarterback, CJ Stroud.

A conversa, transbordando de orgulho de alma mater, tomou um rumo engraçado quando Brady sugeriu: “se o estado de Ohio vencer… você ganha um dos meus anéis do Super Bowl.” A piada durou pouco, pois Brady rapidamente esclareceu que estava apenas brincando, propondo em vez disso uma aposta mais humorística: “E se Michigan vencer o estado de Ohio, então você terá que me dar toda a sua juventude, sua agilidade, seu tempo nos anos 40 e todos os seus anos futuros na NFL.”

Stroud prefere ganhar seu próprio anel do Super Bowl

Stroudabraçando o espírito alegre, respondeu afirmativamente: “Tudo bem, isso é uma aposta. Isso é uma aposta”, mas recusou respeitosamente a ideia de levar os anéis de Brady no Super Bowl, expressando o desejo de ganhar os seus próprios.

Essas idas e vindas amistosas estão começando a aumentar a tensão que leva ao grande jogo entre Michigan e Ohio State. Como ambos Brady e Stroud mostraram confiança em seus respectivos times, a expectativa pelo jogo, marcado para 25 de novembro, continuará aumentando. Com ambas as equipes tendo um desempenho excepcionalmente bom nesta temporada, o confronto certamente será um confronto de alto nível, com PCP implicações na linha.