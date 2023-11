Tom Brady critica a NFL ‘medíocre’ com Steven A Smith em um discurso épico sobre a liga

Tom Brady tinha algumas palavras muito fortes a dizer sobre o estado da NFL na segunda-feira. Apesar de pendurando as botas pela última vez há menos de um anoo lendário quarterback já sente isso o nível deteriorou-se desde a sua saída.

“Acho que há muita mediocridade na NFL de hoje” declarou o ex Patriotas de Nova York e Bucaneiros de Tampa Bay estrela no Stephen A Smith Mostrar no início da semana.

Tom Brady reclama da qualidade da NFL: ‘Há muita mediocridade’Steven A Smith

Brady explicou como ele acha que os fundamentos do jogo estão mudando, algo com o qual ele não está feliz. “Jogadores ofensivos precisam se proteger” começou o ex-quarterback.

“Não cabe a um defensor proteger um jogador ofensivo. Um defensor precisa se proteger. Não joguei a bola para certas áreas porque tinha medo de que um jogador fosse nocauteado. Essa é a realidade.”

Apesar de muitos concordarem com as frustrações de Brady, até certo ponto, os comentários foram uma surpresaespecialmente considerando que Brady se aposentou há apenas alguns meses e que o próprio quarterback se beneficiou dos regulamentos precisos que criticou – especialmente a violação da regra de penalidade do passador.

Os fãs podem esperar muito mais opiniões de Brady. Ele deve começar sua função como locutor da Fox em 2024.