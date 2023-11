Tom Brady e Denzel Washington recriam uma cena clássica de ‘Remember the Titans’

Aentre os maiores filmes com temática esportiva, existe ‘Lembre-se dos Titãs‘estrelado pelo lendário Denzel Washington. Esse filme tocou tantas gerações quando foi lançado pela primeira vez em 2001, que foi muito próximo da época em que Tom Brady tinha acabado de iniciar sua carreira no Patriotas da Nova Inglaterra. Na verdade, Brady estava prestes a assumir a posição inicial do lesionado Drew Bledsoe. Depois de analisar mais de perto uma entrevista Tom Brady teve com Denzel em seu episódio mais recente de ‘Let’s Go!’ podcast, você pode dizer que ele usou aquele filme como inspiração, assim como qualquer outro jovem jogador de futebol teria feito naquela época. Tom perguntou a Denzel para agradá-lo e recriar uma das cenas mais memoráveis ​​de todo o filme.

Denzel entra na pele do treinador Boone mais uma vez

É altamente improvável Denzel Washington diria não ao pedido de Tom Brady para recriar esta cena. É a primeira vez que o técnico Boone se apresenta a todos os seus novos jogadores, que representaram o primeiro programa de futebol com integração racial em todo o país. Embora este filme não seja totalmente baseado em uma história verdadeira, muitos aspectos do filme aconteceram na vida real. Treinador Herman Boone foi um verdadeiro treinador de 1971 que treinou um programa de futebol americano recentemente integrado em Alexandria, Virgínia. Tom Brady recriou essa cena, mas mostrou que não tem a mesma habilidade de atuação de uma lenda como Denzel.

A TC Williams High School foi homenageada por Imagens da Disney pela história do Coach Boone e do Coach Yoast e o que significava integração na época. Seus nomes foram imortalizados neste filme, em grande parte devido ao incrível desempenho de Denzel Washington. Embora muitos detalhes tenham sido alterados para adicionar mais drama à história geral, muitos elementos permaneceram. Brady teve a chance única de recriar essa cena, já que Washington também parecia gostar de fazê-lo com o maior NFL jogador da história.