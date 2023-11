Tom Brady estará envolvido no processo de contratação do novo técnico dos Raiders, GM

Tom Brady talvez tenha que comprar sua pequena participação no Invasores de Las Vegas por muito mais dinheiro do que o esperado anteriormente, mas enquanto esses detalhes são resolvidos, o proprietário da franquia Marcos Davis quer o aposentado NFL quarterback para ajudá-lo no processo de contratação de um novo técnico e gerente geral.

Davis, 68, demitiu HC Josh McDanielsGM David Ziegler e coordenador ofensivo Mick Lombardi na semana passada, após derrotas consecutivas. Uma reunião de reclamações com os jogadores dos Raiders foi aparentemente a gota d’água que quebrou as costas do camelo.

Vestiário dos Raiders fumando charutos de vitória após vitória sobre os Giants

CBS Esportes‘ Jonathan Jones relatou que Davis “deve contar com os executivos da equipe e o suposto proprietário parcial, Tom Brady, para obter conselhos sobre quem liderar a equipe. Depois de um pacote da última vez, Davis provavelmente contratará primeiro um GM e, em seguida, um chefe centrado no jogador treinador após a temporada.”

McDaniels, que trabalhou com Brady 14 anos em Nova Inglaterratentou implementar “o jeito Patriota” em Las Vegas e falhou miseravelmente.

É compreensível que alguns fãs estejam céticos em relação ao desejo de Davis de envolver Brady no processo de contratação de uma nova liderança.

Opções de treinamento para Raiders

Treinador interino dos Raiders Antonio Pierce é aparentemente a escolha perfeita para o trabalho, mas Davis nem sempre faz escolhas razoáveis.

Embora altamente improvável, não está claro se Brady teve alguma coisa a ver com a demissão de McDaniels, considerando o relacionamento deles. O GOAT o mencionou anteriormente em sua lista de grandes treinadores e GMs com quem trabalhou.

“Convivi com grandes mentores em minha carreira no futebol, você sabe, sendo abençoado por ser convocado pelo Patriotas“, disse Brady no ano passado no Dan Patrick Show. “Eu estava perto de um dos grandes proprietários da história da NFL e do Sr. [Robert] Kraftum dos maiores treinadores da história da NFL, você sabe, em Treinador Belichick.

“Josh McDaniels, Charlie Weis, Crenel Romeuquero dizer, a lista continua com os treinadores que estiveram perto dos gerentes gerais, Jason Luz, Scott Pioli.”