Tom Brady gosta do Miami Gala homenageando-o enquanto dois times da NFL sofrem por seus serviços de QB

Rcansado NFL quarterback Tom Brady compareceu ao 25ª Gala Anual dos Melhores Amigos em Miami na noite de sexta-feira no Ice Palace Studios para receber o Prêmio Espírito de Liderança. O Cincinnati Bengals e Cleveland Brownsenquanto isso, daria qualquer coisa para incluí-lo em seu time.

Brady, 46 anos, tem sido Embaixador Global da Best Buddies nas últimas duas décadas e continua a cumprir a sua promessa de fazer divulgação. Ele fez um discurso no jantar beneficente na esperança de envolver outras pessoas.

O descontraído Tom Brady aproveita um passeio em seu iate de US$ 6 milhões

“Tudo se resume a quem está em nossa vida, quem nos apoia, quem são nossos amigos”, disse Brady. “E é disso que se trata esta missão, então, se você não esteve envolvido, envolva-se.”

Os lucros do Miami Gala irão diretamente para a missão da Best Buddies de ajudar pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento.

Tom Brady não se aposentará para Browns ou Bengals?

Enquanto Brady está aproveitando a aposentadoria e ajudando outras pessoas ao mesmo tempo, alguns fãs estão ansiosos para trazê-lo de volta à liga.

Tanto os Bengals quanto os Browns estão presos com jogadores abaixo da média no centro após seus respectivos zagueiros, Joe Burrow e Deshaun Watsonsofreu lesões no final da temporada.

Os fãs da NFL não devem ter muitas esperanças, já que Brady deixou bem claro repetidamente que não deixará de se aposentar em nenhuma circunstância.