Tom Brady pede desculpas ao piloto de F1 Logan Sargeant por faltar ao Grande Prêmio de Las Vegas

Fex-quarterback do New England Patriots, Tom Bradypediu desculpas Sargento Logan por pular a última corrida americana do Fórmula 1 temporada, apesar de ser esperado que fizesse uma aparição no Grande Prêmio de Las Vegas.

O dia 18 de novembro marcou o primeira vez desde 1982 que carros de F1 trovejaram pela Cidade do Pecado em um evento VIP caro produzido por hotéis locais e pela Liberty Media, dona do esporte.

O descontraído Tom Brady aproveita um passeio em seu iate de US$ 6 milhões

Foi perfeito para as celebridades comparecerem para experimentar a série de corridas, mas Brady não aceitou a oferta, decepcionando Sargeant.

“Ouvi dizer que você deveria estar aqui em Las Vegas”, disse Sargeant à lenda da NFL. “Mas vamos deixar você orgulhoso.”

E deixar as pessoas orgulhosas por ele ter feito isso, pelo menos na qualificação. A equipe Williams do sargento é uma das últimas do grid, mas o americano da Flórida encontrou inspiração extra na última corrida “em casa” da temporada para se qualificar em sexto, com o melhor resultado da carreira.

“Infelizmente, não pude comparecer, mas com certeza estarei observando e torcendo por você, cara”, respondeu Brady antes de avaliar a exibição de Sargeant no sábado.

“Você teve uma ótima qualificação e sei que está pronto para ir.

“Eu sei que esta é uma grande corrida para você. Um grande momento marcante para você e sua carreira. Absorva tudo, meu caro. Você não consegue isso com muita frequência e eu sei que você tem um futuro grande e brilhante pela frente. Aproveite ao máximo e vá chutar um… Aproveite.

“Dê o seu melhor, divirta-se e aconteça o que acontecer, cara, você só precisa aprender com isso. Ganhe ou perca, estamos sempre em competição. Estamos tentando aprender com os bons, aprender com os ruins, e tente fazer um pouco melhor à medida que avançamos.”

Sargeant não conseguiu converter sua posição de qualificação em pontos, pois Williams terminou em 12º e 16ºmas foi certamente um fim de semana encorajador para o piloto de Fort Lauderdale, que também marcou seu primeiro ponto na carreira no GP dos Estados Unidos, no Texas, algumas corridas antes.

Quando é a próxima corrida de F1?

F1 viaja ao Oriente Médio para encerrar a temporada no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O fim de semana de corrida está programado para acontecer de sexta-feira, 24 de novembro, a domingo, 26 de novembro, com o Grande Prêmio começando às 08:00 EST no domingo.