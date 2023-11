Tom Brady revela o que costumava “irritá-lo” em Peyton Manning

BNo final de sua longa e sem precedentes carreira, não restaram dúvidas que pudessem negar que Tom Brady foi o maior quarterback de todos os tempos. Sete Super Bowls e cinco MVPs do Super Bowl falam por si, assim como todos os recordes que ele quebrou.

Mas embora os elogios sejam incomparáveis, alguns ainda argumentariam que foi um colega contemporâneo cujo fundamentos e corpo geral do trabalho como quarterback eram melhores que os de Brady: ninguém menos que Peyton Manning.

Manning só foi capaz de capturar dois troféus do Super Bowl ao longo de sua carreira de 17 anos, mas ele ganhou mais prêmios de MVP da temporada regular do que Brady (cinco a três) e foi nomeado Primeira equipe All-Pro em sete ocasiões em comparação com as três de Brady.

Quem é burro o suficiente? Tom Brady zomba de si mesmo em novo comercial “não aposentado”Marca English

Tom Brady não conseguiu igualar Peyton Manning nas contagens instantâneas

O antigo Colts de Indianápolis e Denver Broncos O sinalizador foi metódico, meticuloso e cirúrgico na forma como jogava. E havia uma parte específica do jogo dele que costumava irritar Brady, que ele revelou recentemente em seu Let’s Go! podcast.

Brady estava respondendo a uma pergunta de Jim Gray sobre a origem de Manning “Omaha“chamada pré-snap, que se tornou icônica. Eli Manning havia mencionado recentemente que era na verdade, Brady quem inventou isso.

Obviamente, isso veio do nosso sistema. Existem manuais que são repassados ​​​​e repassados ​​​​… Usamos ‘alpha’, ‘omaha’, e todas essas são palavras de código para contagens instantâneas. Peyton usou isso tão bem que costumava me irritar como você consegue impedir tantas pessoas. E eu pensei que merda ele está fazendo de tão diferente de quando eu costumava fazer. Peyton era inacreditável por poder usá-lo daquela maneira.

Brady não deveria invejar ninguém, dado o desempenho de sua carreira, mas imagine se ele fosse capaz de influenciar os atacantes defensivos com suas contagens de snap, como Manning fez. Ele poderia ter vencido oito ou nove Super Bowls em vez de sete.