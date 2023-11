Tom Sandoval está nervoso em compartilhar o palco da BravoCon com Ariana Madix

Reproduzir conteúdo de vídeo



por Tom Sandoval está a apenas algumas horas de subir ao palco com sua ex Ariana Madix na BravoCon 2023 … meses após as consequências de seu caso com a co-estrela Rachel Levis dominaram as manchetes.

A estrela de “Vanderpump Rules” foi franca sobre a próxima convenção de Las Vegas neste fim de semana – já prevendo (com razão) uma recepção hostil dos fãs que mostrariam sua lealdade ao #TeamAriana.

12/07/23 ANTECEDENTES

O reencontro do ex-casal será, sem dúvida, estranho… não apenas para os ex-namorados, mas também para seus colegas de elenco do Bravo Scheana Shay, Lala Kent, Katie Maloney dar James Kennedyque se juntará a eles no palco para o painel programado na sexta-feira.

O caso de Tom foi uma das maiores controvérsias de celebridades do ano … apelidado de #Scandoval pelos fãs horrorizados de ‘VR’ depois que o TMZ divulgou a história pela primeira vez.



Até mesmo Rachel – que inicialmente parecia estar ao lado de Tom durante a repercussão – finalmente viu a luz do dia e se afastou dele.

Ela recentemente vendi um colar e alguns moletons com conexões com os Sandovals, e não aparecerá na próxima temporada do show … afastando-se para concentre-se em sua saúde mental.