Tom Sandoval se isolou filmando ‘Forças Especiais’ em meio a Sandoval

por Tom Sandoval dominou a arte do esconde-esconde quando o Scandoval irrompeu… ironicamente encontrando a paz a milhares de quilômetros de distância, na Nova Zelândia, enquanto filmava a exaustiva série “Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo”.

A estrela do reality show disse ao TMZ que o programa foi uma graça salvadora para ele… permitindo que ele ficasse longe do telefone, silenciasse os inimigos e se concentrasse nas pessoas e tarefas à sua frente no programa.

Mal pensando no circo da mídia em torno do escândalo enquanto filmava o programa da Fox, a estrela de “Regras de Vanderpump” acrescenta que sua situação era apenas um pontinho em comparação com as dificuldades de seus companheiros de equipe de SF… com o frenesi da mídia responsável por explodir as coisas quando eles não o fizeram. não é assim.