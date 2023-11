Tom Sandoval vaiado na BravoCon, mas defendido por Lala Kent

por Tom Sandoval recebeu tratamento de pária na BravoCon por causa do que aconteceu com Ariana Madix – e embora tivesse muitos detratores, ele tinha um defensor importante… Lala Kent.

O painel ‘Vanderpump’ está acontecendo em Las Vegas na sexta-feira como parte da convenção de fim de semana – e como todos esperávamos… o cara subiu ao palco sob um coro de vaias do público, embora pareça que poderia ter foi mais divertido vaiar… se é que isso é uma coisa.



Reproduzir conteúdo de vídeo





De qualquer forma, Tom aceitou com calma e respondeu às suas perguntas… apesar do fato de que alguns continuaram a assobiar e zombar de brincadeira enquanto ele falava. Ele é um vilão – e ele é o dono disso.

Agora, em termos de disposição dos assentos – fontes locais dizem ao TMZ que TS e sua ex, Ariana Madix, não estavam nem perto um do outro enquanto estavam lá em cima… no entanto, fomos informados de que isso não era necessariamente feito como resultado de qualquer tipo de solicitação de qualquer um deles.

Em outras palavras… os superiores da Bravo parecem ter acabado de colocar os dois onde acabaram por mero acaso, provavelmente assumindo que ainda há rixa por causa da trapaça.

Certamente há negócios inacabados entre AM e Tom – que foram visualizados em uma prévia da 11ª temporada… mostrando Ariana enlouquecendo com alguém, que muitos presumiram ser Tom. Em um determinado momento do trailer, ela diz… “Arruine minha vida, minha casa, e depois tente matar a porra do meu cachorro. Meu advogado cuidará de você!”

À primeira vista, parece que ela está falando com Tom aqui … mas o tempo dirá se isso é verdade.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

De qualquer forma… durante o painel de perguntas e respostas, nossas fontes nos disseram que Lala o defendeu na frente de todos – dizendo ao público que eles deveriam ter algum respeito por Tom, considerando que ele apareceu e continua se destacando com sua banda. apesar da reação.

Claro, o que é interessante nisso está no que Lala estava dizendo sobre Tom no início deste ano – incluindo durante o reencontroonde ela foi uma das mais ferozes que o arrastou.

Também a filmamos na mesma época… e pronto, ela chamou Tom de narcisista.

Agora, no entanto, ela parece ter mudado de opinião – e parece estar no canto dele aqui. Os dois estão próximos do programa há anos, então talvez todo o cansaço da indignação finalmente tenha surgido do lado dela… como aconteceu com tantos outros também.