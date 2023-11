tome cuidado com ESTAS atitudes durante a prova

Faltam apenas 4 dias para o primeiro dia de uma das provas mais aguardadas por estudantes de todo país, o ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

Neste momento, estudantes de todo o país estão aproveitando os últimos dias antes da prova para revisar os conteúdos mais importantes. Mas, além de focar nos seus estudos, você também deve aproveitar esse momento para conhecer as atitudes que devem ser evitadas durante a realização do ENEM 2023.

Tenha em mente que alguns comportamentos podem prejudicar o seu desempenho durante a prova e, dessa forma, devem ser evitados.

Assim, para que você descubra quais são essas atitudes prejudiciais, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre os comportamentos que devem ser evitados no ENEM 2023. Vamos conferir!

Comer os alimentos errados

É muito importante que você leve alimentos leves para a prova do ENEM. Afinal, todos nós sabemos que o exame é muito cansativo e demanda energia dos candidatos. Dessa forma, alimentos leves podem te ajudar a manter um desempenho constante ao longo da prova.

Mas, alguns candidatos cometem o erro de comer os alimentos errados durante a prova do ENEM, o que pode comprometer o desempenho do estudante no exame.

É importante que você evite alimentos que possuam alto teor de gordura e açúcares como os ultraprocessados, uma vez que eles podem provocar desconfortos gástricos durante a prova. Além disso, é importante que você evite frituras em geral e frutas que podem gerar efeito laxativo, como mamão. Também é recomendável que você evite alimentos pesados (feijoada, massas) e comidas de fast food.



Você também pode gostar:

Se possível, opte por barrinhas, sanduíches naturais, chocolates com maior teor de cacau e castanhas. Essas são opções de alimentos leves e que podem ser ideias para os estudantes que farão a prova do ENEM no próximo domingo (05).

Devemos ressaltar, além disso, que você também deve evitar os alimentos que podem ser prejudiciais para o seu corpo na véspera da prova. Assim, opte por alimentos leves e saudáveis na noite que antecede o ENEM.

Escolher roupas desconfortáveis

É muito importante que você se sinta bem durante a realização da prova do ENEM. Dessa maneira, é fundamental que você opte por roupas confortáveis para fazer o exame. Dentre as melhores opções, podemos citar moletons, blusas mais largas e roupas leves em geral.

Uma boa dica para escolher a melhor opção para você é conferir a previsão do tempo na cidade em que você irá realizar a prova. Assim, você poderá escolher as roupas ideias para a temperatura que deverá enfrentar no dia.

Por fim, também devemos mencionar que alguns acessórios são proibidos no ENEM. Veja quais são eles:

Ó culos escuros;

Bonés;

Chapéus;

Viseiras;

Gorros.

Chegar atrasado ou em cima da hora

A prova do ENEM começa pontualmente no horário indicado e, assim, os portões serão também fechados no horário divulgado. Dessa forma, tenha em mente que você não pode chegar atrasado, ou seja, depois do horário estipulado pelo edital da prova.

Veja qual será o horário das provas do ENEM 2023:

05 de novembro, das 13h às 19h;

12 de novembro, das 13h às 18h30.

Saiba também que é melhor não chegar em cima da hora: nem sempre pode ser simples encontrar o próprio local de prova ou a sala em que o exame será realizado.

Assim, é recomendado que você chegue no local de prova com, ao menos, uma hora de antecedência: no dia da prova do ENEM, busque sair de casa com bastante antecedência para evitar qualquer tipo de imprevisto.. Dessa forma, você poderá chegar até a sua sala com tranquilidade.