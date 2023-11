Tony Romo chamar Jim Nantz de ‘sexy’ é o último momento embaraçoso para a CBS

CBS locutor de transmissão Tony Romoque foi quarterback do Dallas Cowboys ao longo de seu NFL carreira, se tornou viral no domingo por ligar para um colega de trabalho Jim Nantz “sexy” durante o Filadélfia Eagles‘vitória em casa sobre o Notas de búfalo no Lincoln Financial Field.

Romo, 43 anos, tornou-se um incômodo para CBS porque os fãs não respeitam mais o que ele diz. Quando a ex-estrela dos Cowboys entrou pela primeira vez na cabine de transmissão, os usuários das redes sociais ficaram impressionados com seus comentários precisos.

Ultimamente, porém, parece que Romo se concentra mais em tentar ser engraçado do que informativo.

“Não é sexy como você, Jim”, disse Romo enquanto falava sobre as jogadas dos Eagles. “Mas é o jogo em sua essência.”

Ele também anda muito forte para certos jogadores, como Bills QB Josh Allen apesar das lutas óbvias ao longo da temporada.

CBS vai demitir Tony Romo?

Na semana passada, Romo parecia excessivamente entusiasmado depois Dolly Parton vestiu uma roupa de líder de torcida dos Cowboys durante sua apresentação no intervalo.

Como nesta semana, Nantz apenas riu do comentário estranho, provando seu profissionalismo ao abordar um assunto do jogo.

CBS supostamente já abordou os problemas com Romo e gostaria que ele voltasse a ser como era durante seus primeiros dias na rede.

“Você não segue o que algumas pessoas podem dizer”, disse Romo O Atlético em agosto. “Eles adoram a nossa equipa. Eles sabem o quão talentoso este grupo é. Acho que eles apreciam o nosso conjunto de habilidades e nós valorizamos o deles.”