EUuma reviravolta sombria nos acontecimentos lá fora Estádio de destaque na noite de segunda-feira, dois pedestres foram atropelados em incidentes com veículos separados, sendo um deles fatal. As tragédias aconteceram durante o Notas de búfalo Jogo MNF, lançando uma sombra sobre o que de outra forma seria uma noite rotineira.

O primeiro incidente ocorreu justamente no momento do jogo entre o Contas e a Denver Broncos iniciado. Um homem de 65 anos de Rochester, NY, foi atropelado por um veículo perto do estádio. Testemunhas relataram ter visto um carro atropelar o homem antes de fugir do local. Apesar dos rápidos esforços de resposta de emergência, a vítima infelizmente faleceu devido aos ferimentos.

Num desenvolvimento significativo, a polícia localizou posteriormente o veículo suspeito em Búfalo. As investigações subsequentes levaram à prisão de Khairullah Hasein, de 32 anos, motorista de entregas da Amazon. O promotor distrital do condado de Erie, John Flynn, revelou que Hasein continuou a entregar pacotes após o incidente, sem saber da gravidade de suas ações. Ele agora enfrenta acusações por deixar o local de um acidente fatal, um crime grave.

Um segundo pedestre foi atingido horas depois

Em separado, menos de duas horas depois e a um quilômetro de distância do estádio, ocorreu outro incidente com pedestres. Desta vez, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veículo. Os feridos foram prontamente levados para o Centro Médico do Condado de Erie para tratamento. Contrastando com o atropelamento anterior, o motorista deste segundo incidente permaneceu no local, cooperando com as autoridades.

Esses incidentes consecutivos levantaram preocupações sobre a segurança dos pedestres, especialmente nas noites de jogos, quando o tráfego aumenta ao redor do estádio. As autoridades locais apelam ao aumento das medidas de segurança e à vigilância dos condutores para evitar tais tragédias no futuro.