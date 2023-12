Torcedor de Mahomes and Chiefs e seu pai se defendem das acusações de racismo de Carron J. Phillips

A jovem Chefes de Kansas City fã, Armamento Holdenacusado de ‘blackface’, respondeu às acusações, afirmando que é “assustador” depois que um repórter, Carron J. Phillipsrotulou sua pintura facial de “racista”.

Apesar de ser um nativo americano, Holden enfrentou críticas por sua pintura facial. Phillips inicialmente compartilhou uma foto do menino com metade do rosto pintado de preto, mas surgiram mais fotos mostrando-o com tinta metade vermelha e metade preta.

Se defenderam de acusações de racismo

Seu pai, Bubba, abordou as alegações em entrevista, expressando seu desafio às acusações.

“Está tudo bem porque muitas crianças na escola estão ficando entusiasmadas, mas estou começando a me deixar um pouco nervoso, porque se eles exagerarem um pouco, é um pouco assustador”, disse Holden.

Mãe de torcedor do Chiefs acalma polêmica com prova de que ele não é racistaParker Johnson

“Quero dizer, ele pode fazer o que quiser. Ele é um grande patriota, um grande americano e um grande fã e todo mundo adora Holden, mas Carron do Deadspin não.

“Você sabe. Eu nem sei o que pensar sobre isso. É um pouco tarde demais para [an apology].

“O dano já está feito. É mundial… agora há comentários por toda parte, há desrespeito aos nativos americanos e à minha família. Nunca, de forma alguma, pretendemos desrespeitar qualquer nativo americano ou qualquer tribo.”

Bubba explicou que seu filho, cuja família é membro da tribo Chumash da Califórnia, pediu para pintar o rosto em sinal de desafio antes de aparecer ao vivo na televisão.

Ele enfatizou que sua tribo não usa o tipo de cocar visto nas fotos, referindo-se ao capacete usado no Arrowhead Stadium durante o Chefes‘vitória sobre o Invasores de Las Vegas.