Torcedores do Philadelphia Eagles trollam torcedores do Bills: invadem sua casa e atacam um mascote inflável gigante

Tai Torcedores das águias não conseguiram conter a empolgação depois que sua equipe conseguiu venceu por pouco o Buffalo Bills na prorrogação no domingo. Depois de um jogo muito disputado, o As águias saíram com uma vitória por 37-34que os viu alcançar 10 vitórias nesta temporada.

Os fãs dos Eagles trollam os fãs dos Bills correndo para sua casa e transando com o mascote inflável

O Apresentador de rádio do programa Weekday Afternoons Alex “Big Lip” Chisholm foi tomado de alegria e num momento de puro êxtase, acabou realizando uma das mais trolls hilários relacionados a esportes vimos este ano.

Como evidenciado por um vídeo que ele postou em sua conta do Instagram, ele e seu amigo decidiram zombar de seus vizinhos que são fãs de Philliescorrendo para a casa deles e comemorando descontroladamente na cara deles.

Ao se aproximarem furtivamente da casa, chegaram às portas que davam para a sala quando a família assistia ao jogo. Eles então entraram, correram pela sala torcendo, antes Chisholm pegou seu mascote inflável do Bills e começou a transar com ele. Um dos vizinhos, brincando, foi tentar parar, fingindo bater nele com uma panela gigante. Realmente foi um espetáculo.