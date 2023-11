Torneio da temporada da NBA 2023: equipes e grupos

TA NBA dará início ao seu torneio inaugural da temporada neste Sexta-feiracom a equipe vencedora conquistando a prestigiada Copa da NBA e seus jogadores recebendo, cada um, uma quantia substancial Prêmio de US$ 500.000.

O formato do torneio consiste em uma fase inicial de grupos, com cada NBA equipe disputando quatro partidas durante o mês de novembro. Os vencedores dos grupos passarão para a fase eliminatória.

Para organizar esses grupos, a NBA adotou uma abordagem estruturada.

O 30 equipes foram divididos em seis grupos de cinco equipes.

A programação de cada equipe inclui quatro jogos da fase de grupos a serem disputados em sete datas selecionadas em novembro.

Isto compreende quatro Sextas-feiras (3, 10, 17 e 24 de novembro) e três terças feiras (14, 21 e 28 de novembro).

O rodadas eliminatórias estão programados para começar com as quartas de final em 4 de dezembro e 5hospedado pelas equipes com melhor classificação.

Depois, a competição se intensificará, culminando com as semifinais e o jogo do campeonato, que acontecerá no dia 7 de dezembro e 9 na vibrante cidade de Las Vegas.

O que é particularmente intrigante é como a NBA criou esses grupos.

As equipes de cada conferência foram distribuídas em cinco potes com base no desempenho na classificação da temporada anterior.

As três melhores equipes da temporada regular (1-3) foram colocadas em Pote 1enquanto as equipes que terminaram em 4º a 6º na temporada regular foram incluídas na Pote 2.

Pote 3 manteve equipes classificadas entre 7º e 9º, Pote 4 contou com equipes da 10ª à 12ª posições, e Pote 5 incluiu as equipes que terminaram de 13º a 15º.

Grupos de torneios da temporada da NBA

Jogar em grupo os jogos acontecerão em locais selecionados terças feiras e Sextas-feiras em novembro, apenas com estes “Noites de Torneio” apresentando jogos da fase de grupos.

Vejamos as equipes agrupadas de acordo com suas respectivas conferências:

Conferência Leste

Grupo Leste A: 76ers, Cavs, Hawks, Pacers, Pistons

Grupo Leste B: Bucks, Knicks, Heat, Wizards, Hornets

Grupo Leste C: Celtics, Magic, Bulls, Nets, Raptor

é

Conferência Oeste