Total Express CONTRATA mais de 60 profissionais em CINCO ESTADOS

A Total Express, empresa que possui quase 30 anos de experiência em entregas para 100% do território nacional, sendo líder no atendimento ao pequeno, médio e-commerce e gigantes do varejo, está com ótimas opções disponíveis.

Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional no presente momento, vale a pena consultar a lista abaixo antes mesmo de saber mais sobre a companhia:

Auxiliar de Operações Logísticas – Balneário Piçarras – SC – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Controlador (a) de Acesso – Porteiro – Cachoeirinha – RS – Portaria Industrial, Comercial;

Auxiliar de Operações Gerais – Cajamar – Jundiaí – SP – Logística;

Analista de Facilites Pleno – Barueri – SP – Logística;

Comprador de Fretes Pleno – Barueri – SP – Transporte;

Auxiliar de Operações – Barueri – SP – Logística: Operar prateleira manual para movimentação dos produtos na operação; Separar e despachar as encomendas; Executar as atividades previstas e garantir que os processos ocorram de acordo com os procedimentos estabelecidos;

Líder de Operação Logística – Barueri – SP – Logística;

Analista de Transportes – Barueri – SP – Transporte: Acompanhar e analisar os indicadores de performance do transporte, identificando oportunidades de melhoria e propondo soluções; Desenvolver relatórios e dashboards utilizando o Power BI, para fornecer insights estratégicos e subsidiar tomadas de decisões;

Executivo Comercial Sênior – Barueri – SP – Venda Externa;

Motorista – Rio de Janeiro – RJ – Rotas;

Fiscal de Pátio – Barueri – SP – Transporte;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Sênior – Barueri – SP – Treinamento e Desenvolvimento;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Júnior – Barueri – SP -Treinamento e Desenvolvimento;

Controlador de Acesso 12X36 – Noturno – Fortaleza – CE – Logística;

Auxiliar Administrativo Transportes (Noturno) – Barueri – SP – Transporte.

Mais sobre a Total Express

Contando sobre a Total Express, é interessante frisar que, com quase 30 anos de experiência em entregas para 100% do território nacional, é líder no atendimento ao pequeno, médio e-commerce e gigantes do varejos. Também traça caminhos que permitem operações complexas de indústria e governo.

Com mais de 16 hubs e 112 estruturas de Last Mile, a Total Express é uma das referências de seu segmento e um excelente local para se trabalhar. Isto é, a Total Express conecta negócios e aproxima pessoas por meio do portfólio mais completo do país. E você tem a oportunidade de também fazer parte dessa equipe de talentos!

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que as vagas da Total Express já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.



Consulte alguns benefícios disponíveis!

Vale transporte;

Vale refeição;

Vale alimentação;

Convênio odontológico;

Seguro de vida;

Convênio médico.

