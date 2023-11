trabalhadores com carteira assinada têm direito a saque extra de até R$ 1.320

Em 2024, os trabalhadores podem esperar uma mudança muito aguardada no programa do PIS/PASEP. Aqueles que estavam empregados em 2022 terão agora a oportunidade de efetuar um saque inédito desse benefício.

O período de pagamento do PIS/PASEP está programado para ocorrer entre fevereiro e julho do próximo ano, seguindo um cronograma organizado com base no mês de nascimento ou no número final de inscrição.

Para muitos trabalhadores, obter o PIS/PASEP é fundamental, pois está ligado ao reconhecimento dos direitos ao abono salarial no ano de referência, que neste caso é 2022.

Entretanto, é crucial observar que as regras de qualificação para esse benefício permanecerão inalteradas nos últimos anos, assegurando que apenas aqueles que atendem a critérios específicos tenham acesso a esse auxílio.

Assim sendo, o acesso ao abono está sujeito a critérios estabelecidos pelo governo, os quais não passaram por alterações recentes. É essencial que os beneficiários estejam cientes dessas regras para garantir que possam receber o auxílio a que têm direito.

A seguir, apresentamos todos os detalhes já conhecidos sobre o PIS/PASEP 2024. Continue acompanhando para estar por dentro de todas as informações relevantes sobre este benefício crucial para os trabalhadores brasileiros.

Informações importantes sobre a elegibilidade do PIS/PASEP

Para ter direito ao saque do PIS/PASEP em 2024, é fundamental que o trabalhador verifique sua elegibilidade para o abono salarial referente ao ano de 2022. As regras de qualificação não sofreram alterações recentes; portanto, é essencial cumprir os seguintes critérios:



1 – Inscrição nos programas por no mínimo cinco anos:

O trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos para se qualificar para o benefício. Durante esse período, é importante que a inscrição permaneça ativa.

2 – Experiência com carteira assinada de pelo menos 30 dias consecutivos ou não:

Não importa se o emprego foi contínuo ou intermitente. O trabalhador precisa ter registrado em sua história laboral pelo menos 30 dias de trabalho com carteira assinada.

3 – Recebimento de até dois salários mínimos:

Aqueles que recebem uma remuneração de até dois salários mínimos estão dentro dos critérios de elegibilidade para o saque do PIS/PASEP.

4 – Dados trabalhistas atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS):

É crucial que os dados trabalhistas estejam corretos e atualizados na RAIS, pois isso é um requisito para receber o benefício. Afinal, apenas com esses dados que o governo pode conferir se os critérios estão de acordo com as diretrizes.

Muitos trabalhadores cometem o erro de focar apenas nos meses em que trabalharam durante o ano de referência para o pagamento do abono.

Porém, é fundamental entender que é necessário ter pelo menos cinco anos de experiência registrada, independentemente de serem consecutivos ou não. Se essa condição não for atendida, o abono não será liberado.

Atenção ao período padrão de inscrição:

Além dos critérios acima, é crucial estar ciente do período padrão de inscrição no programa, que é de cinco anos. Isso significa que somente após esse período o trabalhador terá o direito de receber o primeiro abono salarial, desde que cumpra todos os outros requisitos mencionados anteriormente.

Certifique-se de cumprir todos os critérios mencionados para garantir seu direito ao saque do PIS/PASEP em 2024. Em caso de dúvidas, é aconselhável entrar em contato com os órgãos responsáveis para obter informações adicionais sobre sua elegibilidade para o benefício.

Mas afinal, o valor do PIS/PASEP em 2024 já foi definido?

No próximo ano, o benefício do PIS/PASEP está programado para receber um aumento no seu valor. Esse ajuste está diretamente relacionado ao piso salarial de 2024, e isso terá um impacto significativo nas parcelas do abono salarial.

Com a previsão desse reajuste, o pagamento referente ao ano-base de 2022, cujo calendário está atualmente atrasado, pode surpreender os beneficiários, uma vez que existe a possibilidade de que ele seja mais substancial do que o inicialmente esperado.

Essa possibilidade está ligada à consideração do Governo Lula de aumentar o salário mínimo para R$ 1.421 em 2024.

Com os novos valores em vigor, os trabalhadores podem esperar um aumento de 7,65% em comparação com o piso nacional de 2023, que foi estabelecido em R$ 1.320.

Vale destacar que o abono salarial é calculado com base na proporção dos meses trabalhados no ano-base (1/12) em relação ao valor total da remuneração vigente.

Isso significa que o valor do PIS/PASEP se acumula mensalmente até atingir o teto equivalente ao salário mínimo em vigor.

Dessa forma, embora ainda não saibamos qual será o valor mensal do abono salarial correspondente a cada mês, ao final do período de 12 meses, os trabalhadores terão a oportunidade de receber até R$ 1.421