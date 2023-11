Trabalhe de qualquer lugar do mundo: Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Se você está buscando oportunidades de emprego remoto, então está no lugar certo! Nesta matéria do Notícias Concursos vamos apresentar algumas das melhores vagas home office disponíveis nesta semana. Continue lendo para descobrir mais!

1Doc

A 1Doc é uma plataforma SaaS estabelecida em 2015 que unifica atendimento, comunicação e gestão documental em uma única plataforma. A empresa é parte do grupo Softplan, especializado em desenvolver soluções que simplificam processos nos setores de Gestão Pública, Justiça e Construção Civil.

Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: CLT e 100% remota. Inscrição: No site da Remotar. Clique aqui

Contabilizei

A Contabilizei é um escritório de contabilidade que se especializa na abertura e gestão de CNPJs. Atualmente, a empresa atende mais de 50 mil clientes em mais de 50 cidades brasileiras.

Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: Maioria das posições são remotas. Inscrição: No site da Remotar. Acesse aqui

Grupo Boticário

Reconhecido como uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no país pelo GPTW, o Grupo Boticário é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 12 mil colaboradores.



Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: Trabalho remoto durante a pandemia. Inscrição: Na página de vagas do Grupo Boticário. Clique aqui

Localiza&Co

Com mais de 50 anos de história, a Localiza&Co é uma plataforma de mobilidade com presença na B3. A empresa possui 18 mil colaboradores e mais de 15 mil clientes no Brasil e em mais cinco países da América do Sul.

Vagas disponíveis: Tecnologia e Produto. Modalidade: Trabalho remoto. Inscrição: Na página de vagas da Localiza&Co. Acesse aqui

Raízen

A Raízen é uma empresa de energia integrada, referência global em bioenergia. Com mais de 29 mil funcionários e 15 mil parceiros de negócios no Brasil, a empresa é um dos maiores grupos empresariais privados do país.

Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: Algumas posições são remotas. Inscrição: Na página de vagas da Raízen. Clique aqui

Zendesk

A Zendesk é uma empresa que oferece ferramentas para capacitar agentes de atendimento ao cliente e equipes de vendas. A empresa possui escritórios em várias partes do mundo e está com vagas abertas no mercado brasileiro.

Vagas disponíveis: Regional Vice President, Enterprise Account Executive, Senior Paralegal, Technical Support Specialist Engineer. Modalidade: Algumas posições são remotas. Inscrição: No site da Remotar. Acesse aqui

Vagas internacionais

Consensys

A Consensys é uma empresa de software blockchain e web3. A empresa oferece um conjunto de produtos e serviços focados em tecnologia web3, com a MetaMask sendo uma das soluções em carteira digital mais conhecidas do mercado global.

Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: Algumas posições são remotas. Inscrição: No site da Remotar. Acesse aqui

Deel

A Deel é uma plataforma de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional. A empresa está expandindo para o mercado LATAM e possui diversas posições abertas.

Vagas disponíveis: Vendas, Customer Support e Engenharia. Modalidade: Algumas posições são remotas. Inscrição: Na página de vagas da Deel. Clique aqui

Superside

A Superside é uma empresa no segmento Creative-as-a-Service (CaaS) que ajuda marcas a obter designs e peças criativas em grande escala.

Vagas disponíveis: Diversas áreas. Modalidade: Algumas posições são remotas. Inscrição: No site da Remotar. Acesse aqui.

Dicas para trabalhar em home office

Mantenha-se Disciplinado

A autodisciplina é fundamental para manter a rotina de home office. Lembre-se de que você é responsável por sua própria produtividade e sucesso no home office.

Vista-se Adequadamente

Mesmo em casa, é importante vestir-se de maneira adequada para o trabalho. Não trabalhe de pijama, pois isso pode prejudicar sua mentalidade profissional.

Mantenha uma Boa Conexão de Internet

Garanta uma conexão de internet estável e rápida. Se necessário, faça um upgrade da sua conexão. O mesmo vale para a linha telefônica.

Faça Pausas Regulares

É importante fazer pausas regulares para manter sua produtividade ao longo do dia. Tente fazer uma pausa a cada 90 minutos para se alongar e descansar os olhos.

Evite Distrações

Desative as notificações desnecessárias do seu celular, redes sociais e e-mail. Concentre-se apenas nas tarefas importantes.

Estabeleça Metas Diárias

Defina metas diárias claras e realistas para o seu trabalho. Isso ajuda a manter o foco e a motivação.

Comunique-se com Sua Família

Se você não mora sozinho, informe seus familiares que você está trabalhando. Peça a eles para interromperem apenas em caso de urgência.

Cuide do Seu Bem-Estar

Trabalhar em casa pode ser isolante. Lembre-se de cuidar do seu bem-estar mental e físico, fazendo pausas regulares, se exercitando e mantendo uma alimentação saudável.

Concluindo, trabalhar em home office pode ser um desafio, mas com as dicas certas e uma boa dose de disciplina, é possível ser produtivo e manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. Lembre-se, a chave é encontrar o que funciona melhor para você.