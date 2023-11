Trabalho da Prefeitura de Penedo com agricultura ajuda a reabilitação dos acolhidos na Casa do Bom Samaritano

Homens ocupados diariamente com trabalho, recebendo aconselhamento espiritual e orientação especializada na luta contra a dependência química. A rotina dos acolhidos na Casa do Bom Samaritano, unidade que integra a Rede Acolhe, tem apoio fundamental da Prefeitura de Penedo.

Por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), o governo Ronaldo Lopes/João Lucas orientou a implantação de uma área diversificada de cultivo, com assistência técnica regular, iniciativa que ajuda na recuperação e reabilitação dos que precisam muito da solidariedade humana.

“A gente produz para a alimentação dos acolhidos e fazemos com que também aprendam uma atividade para que possam, quando sair dali, ganhar algum dinheiro, como também plantar para vender”, explica o agrônomo da SEMADA, Luiz Alberto de Carvalho Barros.

Ele é quem orienta o trabalho iniciado há dois anos e que já tem espaço na Feira da Agricultura Familiar. “Houve uma evolução muito grande em relação à recuperação dos acolhidos com esse trabalho da Prefeitura de Penedo, o estímulo mexe com a força de vontade deles por saber que podem conseguir ter uma vida melhor”, afirma Luiz Alberto.

Os acolhidos trabalham não só na horta, mas se envolvem em várias atividades, desde o preparo do solo. “Nós pegamos uma área que estava há 17 anos sem produção e hoje nós estamos recuperando esse solo para se tornar novamente mais produtivo”, explica o agrônomo sobre a iniciativa que já é de sucesso.

Na Casa do Bom Samaritano tem graviola, mamão, maracujá e acerola. Além das frutas, também há macaxeira, batata e inhame, raízes cultivadas próximas dos canteiros de alface, couve, coentro, cebolinha, salsa, beterraba, cenoura, cebola, pimentão, tomate e alho poró.

Tudo isso para abastecer a cozinha que prepara a alimentação diária dos colhidos, com venda do excesso na Feira da Agricultura Familiar, gerando economia e renda para a ONG.

“É nesse sentido que nós trabalhamos a agricultura na Casa do Bom Samaritano, com total apoio do prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Rogério dos Peixoto para que a gente possa conduzir esse trabalho”, conclui o agrônomo Luiz Alberto.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Alisson de Castro – Social Midia SEMADA