Trae Young leva Hawks à vitória por um ponto sobre o Magic na Cidade do México com 41 pontos

Trae Young marcou 41 pontos e depois alimentou Dejounte Murray para um sinal verde de 3 pontos faltando 31 segundos para dar o Falcões de Atlanta uma vitória por 120-119 sobre o Mágica de Orlando na noite de quinta-feira, em um jogo da temporada regular na Cidade do México.

Young somou 33 pontos no primeiro tempo pelo Atlanta (4-3), que jogou pela primeira vez ao sul da fronteira. Jalen Johnson fez 19 pontos, Murray somou 16 e Bogdan Bogdanovic terminou com 15.

Jalen Suggs marcou 21 pontos e Paulo Banchero tinha 17, mas errou uma cesta de 3 pontos faltando 7,9 segundos para o final da posse de bola do Orlando.

The Magic avançou por 111-100 após o novato Antonio Negro acertou uma cesta de 3 pontos no canto direito, mas os Hawks tiveram uma corrida de 14-2 selada com a bandeja de Johnson para assumir a liderança de 114-113 faltando 4:04 para o fim do jogo.

As equipes trocaram leads e Francisco Wagner marcou em um gancho para colocar Orlando à frente por 119-117 faltando 43 segundos para o fim do jogo.

Young dirigiu em direção à cesta e disparou um passe para Murray atrás do arco para os pontos finais.

O Hawks construiu uma vantagem de 18-7 no início do jogo após um 3 de Young, mas o Magic se recuperou para empatar aos 34 após os primeiros 12 minutos.

Os Hawks lideraram por 73-69 no intervalo, com Young arremessando 9 de 14 em campo e 11 de 11 na linha de lance livre.

Mas o guarda do Atlanta se acalmou no terceiro placar, fazendo apenas 1 a 6, e Orlando fechou o quarto com uma sequência de 11-5 para assumir uma vantagem de 98-93 no quarto período.

A SEGUIR

Falcões: Hospede o calor de Miami no sábado à noite, após uma viagem de três jogos.

Magia: Hospede o Milwaukee Bucks no sábado.